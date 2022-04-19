Видео: Добро пожаловать на полевые испытания Value Bike 2022 года — доступная полная подвеска и оборудование

Добро пожаловать в 2022 PINKBIKE x БЕТА Полевой тест велосипедной ценности 9 полных комментариев и хардтейлы, разорванные и отсортированные Слова Майка Леви, фотография Тома Ричардса

Помните, однажды мы рассмотрели трейловый велосипед за 9000 долларов и были очень разочарованы? Я хочу общаться с доктором WhatsApp. Оказывается, когда вы добавляете кучу причудливых деталей в причудливую раму, конечный продукт также причудлив и, вероятно, не отстой, что иногда оставляет нам мало что сказать, кроме бессмысленных клише и легкомысленной критики по поводу прокладки кабелей или цепь. защита.

Но наберите этот номер ниже 3500 долларов за байк с полной подвеской или ниже 2100 долларов, и все станет намного интереснее. На этот раз команда направилась на юг, в Тусон, штат Аризона, для ежегодных полевых испытаний мотоцикла, в ходе которых девять недорогих машин столкнулись друг с другом на труднопроходимых каменистых тропах пустыни. После двух недель катания мы можем (почти) договориться о том, какой байк самый впечатляющий, какой нас больше всего пугает и сколько орчаты может употребить человеческий организм, прежде чем ему потребуется серьезная медицинская помощь.

Давайте будем честными с самими собой: стальные хвосты могут быть очень забавными, но я подозреваю, что большинство из нас предпочли бы большую часть времени ездить на велосипеде с полной подвеской. Недостатком некоторых является то, что, хотя они, безусловно, могут дать вам больше комфорта, тяги и скорости, чем просто передняя подвеска, дополнительные движущиеся части также означают больше денег, веса и сложности. Это не проблема, если вы готовы тратить большие деньги, но совсем другое дело, если ваш бюджет составляет 3500 долларов или меньше, как мы сделали с нашими пятью велосипедами с полной подвеской. Тогда есть о чем поговорить в наших следующих обзорах.

Вы хотите иметь горный велосипед, но не имеете много денег, чтобы тратить? В то время как колодки с полной подвеской, сделанные почти полностью из углеродного волокна, получают большинство заголовков, аппаратное обеспечение обеспечивает более простой и, следовательно, менее дорогой способ начать езду. И поскольку вы не платите за дополнительную геометрию, материалы и все эти ступицы, у него часто есть отличные технические характеристики, с которыми не может сравниться даже велосипед с двойной подвеской по аналогичной цене.

Но это не только для байкеров с ограниченным бюджетом, потому что тем, кто не может прожить сезон езды, не сломав еще один комплект стоек, не разрушив еще один комплект подшипников или не взорвав еще один амортизатор, может повезти больше — и меньше времени без велосипеда. — чем маршрут выбора хардтейла.

Как мы выбираем велосипеды?

по «Выбирать,«Что я действительно хочу сказать, так это»Пожалуйста, просто пришлите нам любой велосипед, который у вас есть.«Если вы когда-нибудь пытались купить себе новую тачку за последние несколько лет или даже просто детали велосипеда, вы уже знаете, что у вас больше шансов застрять в Ковчеге Завета, чем в 12-ступенчатой. цепочка и переключатель, которые вы уже искали.Однако в некотором роде Казимер хорошо рассказал о своем способе получить пять велосипедов с полной подвеской по цене 3500 долларов или намного меньше и четыре велосипеда с жестким хвостом по цене 2100 долларов или меньше.

Да, можно было использовать еще два велосипеда. Да, некоторые цены выросли после мероприятия. И да, Казимир может быть довольно обаятельным, когда захочет, но это не значит, что вы не должны говорить ему, как вы были разочарованы тем, что он не смог купить именно тот велосипед, который вы хотели — который вы хотите — сделать. рассмотрены в этом полевом испытании.

Это наш 10-й полевой тест, и он даже не включает все поездки, которые мы с Казимиром совершили за годы до того, как у нас даже появилось название для них, поэтому на данный момент у нас есть процесс тестирования. Это не сложно: совершите короткую пробную поездку, а затем выполните другую работу. Затем сделайте еще одну вещь, еще одну, а затем еще один подход. После того, как мы закончим, мы отправляемся на несколько тестовых курсов, прежде чем отправиться на некоторые тестовые курсы после того, как вернемся с тестовых курсов. Затем, после того, как мы вернулись, мы переходим к еще нескольким… Ну, вы поняли; Ничто не сравнится с короткими повторяющимися кругами по трассе, которая подходит для любого типа велосипеда, на котором мы ездим.

Это частое тестирование является ключевым, потому что оно позволяет нам сравнивать сопоставимые велосипеды намного лучше, чем если бы мы катались на них по отдельности, и подчеркивает заметные различия в геометрии, характеристиках подвески и характеристиках велосипеда. Только не называй это перестрелкой, ладно?

Все эти круги не учитывались бы так много, если бы треки состояли из более чем одной трассы для ракеток. Но в том же духе, как бы нам ни хотелось выглядеть так, как будто мы знаем, что делаем на наших фотографиях, катаясь по мелководью, ни один из этих доступных велосипедов не создан для трасс «сделай или умри». На самом деле, им нужно ехать по одиночной трассе, которая соответствует их намерениям, и я бы сказал, что это служебная трасса от легкой до средней с некоторыми довольно грубыми вещами, добавленными для хорошей меры.

И это именно то, что дал нам Тусон; Волнистые тропы со смесью сложных, низкоскоростных подъемов и быстрых, неровных подъемов, все усеяны остроконечными валунами и либо полностью, либо нет сцепления, чтобы держать нас трезвыми. Парус был в основном гладким, хотя, как и следовало ожидать, в течение двух недель катания было несколько аварий, и у нас также есть некоторые механические проблемы, о которых мы поговорим в наших следующих видеообзорах. Да, и в то время Палмеру пришлось вручную сшить заднюю шину своего Maxxis, чтобы выбраться из пустыни до наступления темноты, но мы доберемся до закулисных историй в одной из будущих трансляций.

Наши полевые тесты недорогих велосипедов немного отличаются от обычных групповых обзоров тем, что мы меньше заботимся об использовании контрольных шин для баланса сцепления и эффективности, и мы меньше сосредотачиваемся на времени наших кругов. Зачем? Что ж, мы подозреваем, что если вы ищете велосипед в этой ценовой категории, вы, вероятно, захотите узнать больше о том, как он работает, а не о том, как он работает после того, как мы установили резину за 250 долларов, которая намного лучше, чем любые другие шины, которые пришел в наличии на велосипеде.

Другими словами, если вы тратите все свои с трудом заработанные жетоны на велосипед стоимостью 3500 долларов или меньше, характеристики определенно имеют значение, и мы не хотим игнорировать этот важный фактор.

Говоря о затемненных вещах, время наших кругов всегда будет иметь значение в этих тусовках, потому что это дает нам еще один критерий для сравнения и обсуждения, но мы также знаем, что двухсекундный разрыв между двумя оцененными велосипедами определенно не является . т означает, что один лучше, чем другой. Ведь, может быть, наши ноги чувствовали себя лучше с утра, а может быть, это все орчата заставила меня так быстро бежать и уронить Казимира?

Однако, поскольку наши девять тестовых мотоциклов так сильно различаются по геометрии, характеристикам подвески и характеристикам, не удивляйтесь, увидев некоторые заметные различия в таблице хронометража. Однако, сколько инвентаря вы вложите в эти цифры, зависит от вас.

Невозможный подъем, тест на (нет) способностей и спуск на землю

Хотя секундомер не лжет, на самом деле это Невозможное Подъем и Прыжок в Плоскость, на которых мы основываем наши решения о покупке, не так ли? Я имею в виду, что это не было бы полевым испытанием без какого-то бессмысленного лазания перед тем, как удариться о дно плоского блинного спуска, поэтому вы можете ожидать, что серия закончится тем, что Мэтт Бир едет на всех девяти велосипедах по чему-то очень крутому, а затем съезжает с горы. что-то глупое.

Чего мы не делаем на этот раз, так это теста на способности. Я знаю, я знаю, вы можете расстроиться из-за этого так же, как и я, но выслушайте меня; Учитывая ценность велосипедов с разными шинами, а четыре из них сплошные, мы подумали, что наше время можно было бы лучше потратить на что-то другое, поэтому дополнительный подъем был заменен видео, в котором разбирается каждый компонент всех велосипедов. впечатлил нас больше всего. В нем мы поговорим о бюджетных вилках, приводах, тормозах, вале капельницы и других деталях, которые работали лучше всего, а также о нескольких вещах, которые определенно не работали.

Майк Казимер, Алисия Леггетт, я и Райан Палмер из PETA провели две недели в Тусоне, штат Аризона, оценивая и сравнивая наши девять тестовых велосипедов, при этом каждый день ели мексиканские блюда, включая обед перед обедом, второй ужин и горячий полуночные чуррос. Как обычно, задачи тестирования были разделены между несколькими гонщиками, чтобы дать нам некоторое представление о том, как работает каждый мотоцикл; Мы согласны в большинстве вещей, но не во всем, и это позволяет нам обсуждать наши разные мнения так же спокойно, как и уравновешенным взрослым. Да, так оно и было… Мэтт Берг

Высота: 5 футов 10 дюймов/178 см

Масса: 170 фунтов / 77 кг

Примечания: Технический редактор, чуткий ко всему 5 футов 10 дюймов/178 см170 фунтов / 77 кгТехнический редактор, чуткий ко всему

Майк Казимер

Высота: 5 футов 11 дюймов / 180 см

Масса: 160 фунтов / 72,6 кг

Примечания: Редакционный директор по технологиям, обратите внимание на космический скептик 5 футов 11 дюймов / 180 см160 фунтов / 72,6 кгРедакционный директор по технологиям, обратите внимание на космический скептик Алисия Леггетт

Высота: 5 футов 10 дюймов/178 см

Масса: 148 фунтов / 67 кг

Примечания: Редактор новостей сверхурочно в качестве технического редактора 5 футов 10 дюймов/178 см148 фунтов / 67 кгРедактор новостей сверхурочно в качестве технического редактора

Майк Леви

Высота: 5 футов 10 дюймов/178 см

Масса: 155 фунтов / 70 кг

Примечания: Технический редактор, я не уверен, что это инопланетяне или ящерицы 5 футов 10 дюймов/178 см155 фунтов / 70 кгТехнический редактор, я не уверен, что это инопланетяне или ящерицы Райан Палмер

Высота: 6 дюймов / 183 см

Масса: 200 фунтов / 90 кг

Примечания: Старший технический редактор в бета-версии, слишком слаб, чтобы быть высокомерным 6 дюймов / 183 см200 фунтов / 90 кгСтарший технический редактор в бета-версии, слишком слаб, чтобы быть высокомерным

В то время как мы Райан, Казимир, Мэтт, Алисия и я снимаем перед камерой эти полевые тестовые проекты, пятеро из нас даже не знают, как сфокусироваться или куда установить пленку. Мы бы совсем заблудились без нашей измученной видео- и фото-команды — Макса Бэррона, Тома Ричардса, Лира Миллера — которые не только следят за тем, чтобы мы были в фокусе, но и умудрялись заставить нас выглядеть намного лучше, чем мы есть на самом деле. А затем, после двух недель съемок, мы запираем их в Пещере Освобождения Pinkbike и просто кормим их Тимбитами через маленькую дырку в стене, пока они не выходят с другой стороны бледные, толстые и с финальным видео. серия на.

Говоря о финальных видео, обзор какого мотоцикла вы ждете больше всего? Какой мотоцикл выглядит наименее перспективным?