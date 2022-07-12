Видео: Лавины в Италии и Кыргызстане указывают на потепление климата

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В пятницу около 14:45 британский турист Гарри Шимин достиг высшей точки своего похода по перевалу Чжоуко в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане. Он отделился от группы, чтобы сфотографироваться с края обрыва, когда услышал, как позади него треснул глубокий лед. Он превратился в мчащуюся на него лавину льда и снега и через мгновение оказался в метели.

Шимин пишет: «Когда пошел снег и стало темно/тяжело дышать, я пристегнулся и подумал, что могу умереть». Поделиться в Instagram. Шмин и его группа выжили, хотя одного из участников отправили в больницу.

Группа туристов не пострадала после схода лавины в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане 8 июня 2022 года. (Видео: Гарри Шимин через ViralHog)

Лавина стала второй лавиной за неделю, продемонстрировав опасность антропогенного изменения климата. В середине очень жаркого лета в некоторых частях Европы и Азии.

3 июля в Доломитовых Альпах, Италия, откололся блок ледников размером с многоквартирный дом, в результате чего погибло не менее 11 парков. Глыба откололась от тающего ледника на горе Мармолада и вызвала лавину, камни и обломки внизу, которые многие туристы устраивают пикник летом.

Лавина в Италии произошла в рекордную жару во время Самая сильная засуха в стране за 70 летчто отчасти было вызвано отсутствием зимнего снега в горах.

Кадры великой лавины в Мармоладе сегодня очень близки. Мы не знаем автора, напишем в комментариях, как только узнаем. Действительно впечатляющая последовательность pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Адриатическое альпийское метеорологическое общество (aametsoc) 3 июля 2022 г.

Исследователи говорят, что эти события подчеркивают риски быстрого потепления в мире, которые, как ожидается, будут увеличиваться, если выбросы парниковых газов не будут ограничены.

Повышение глобальной температуры ослабляет ледниковые системы в горных районах, поскольку миллионы людей зависят от этих водоемов как от источника пресной воды. Изменение климата также вызывает более интенсивные волны тепла, которые могут привести к тому, что уязвимые ледниковые системы перейдут через край. READ Вотум недоверия Борису Джонсону: новости в прямом эфире

«У ледников нет других направлений, кроме отступления» по мере усиления глобального потепления, — сказал Питер Нефф, гляциолог из Миннесотского университета. «Ощущение события в Италии и [Kyrgyzstan] Часто ли это всплывает. «

По словам гляциолога Джеффа Каргилла, ледниковые явления в Италии и Кыргызстане имеют схожую основу. За несколько дней до крушения в горах Тянь-Шаня температура достигла 59 градусов по Фаренгейту (15 градусов по Цельсию) на высоте почти 12 000 футов (3600 метров). по аналогии, Температура взлетела Около 50 градусов в дни, предшествовавшие фатальной аварии на леднике в Италии. Оба являются образцами аномальной жары, обрушившейся на Северное полушарие в последние месяцы. Были найдены Быть более интенсивным и частым из-за изменения климата.

И то, и другое произошло от ледниковых лавин, а не преимущественно от снега, поскольку ледник взорвался и рухнул под действием силы тяжести. Высокая плотность льда добавила скорости и веса лавине.

На мероприятии в Тянь-Шане Нефф указал, что вокруг горы не было чистого льда, поэтому лавина представляла собой большую часть ледникового льда. В высокогорных районах с вечной мерзлотой высокие температуры дестабилизируют не только устойчивость ледникового льда, но и плотность окружающего льда. «Он очень плотный, больше похож на оползень, чем на лавину», — сказал он.

В Кыргызстане на грани схода лавины в 100 раз больше От смертельной лавины в Италии.

«Он знает, что британскому туристу очень повезло остаться в живых во время события в Кыргызстане», — добавил Каргил, старший научный сотрудник Института планетологии.

Каргилл сказал, что отделение льда и снега происходит каждую весну и лето, когда ледники приближаются к пику своего сезона таяния, накапливают массу в течение всей зимы и плавно стекают по долине. Части ледника часто становятся неустойчивыми, ломаются и вызывают сход лавин.. READ Начался суд над 100-летним охранником бывшего нацистского концлагеря | Германия

Лавины «происходят постоянно, и они также происходят без изменения климата», — сказал Каргилл. «Однако качественно кажется, что в последние годы, за последнее десятилетие или около того, их было все больше и больше, чем в предыдущие десятилетия».

По его словам, также увеличилось количество смертей и ущерба от таких событий, поскольку все больше туристов, деревень и объектов инфраструктуры оказываются ближе к этим горным районам.

Один из самых заметных Ледниковые лавины за последнее десятилетие О чем Каргил вспомнил в 2016 году в западном Тибете, где целые нижние части двух соседних ледников разрушились с разницей в несколько месяцев. Одна лавина покрыла более 3 квадратных миль земли и достигла скорости до 90 миль в час, убив девять человек и сотни животных. Эти две лавины «почти наверняка связаны с климатом», сказал Каргилл, когда на ледники попало необычно большое количество воды. Сильный дождь и оттепелькоторый помогал смазывать нижнюю сторону ледников.

В то время как ледник рушился в Кыргызстане и Италии, он был намного меньше (около в 1000 раз меньше Что касается размера по сравнению с другими смертоносными лавинами), Cargill сказал, что они также, вероятно, связаны с изменением климата.

«Сильная гипотеза состоит в том, что по мере повышения температуры [and] Он сказал, что климат теплеет и количество таяния увеличивается. «Влияние талой воды на дестабилизирующие ледники усиливается, поэтому количество, частота и размер схода лавин должны увеличиваться… Качественно это выглядит так».

Даниэль Фаринотти, гляциолог из ETH Zurich, согласен с этим. «Уже давно известно, что талая вода от высоких температур увеличивает давление в подледниковой дренажной системе ледника, что, в свою очередь, может ускорить движение ледника», — сказал Фаринотти в электронном письме. «Это увеличение давления и движения, безусловно, играет роль в таких коллапсах». READ Министр иностранных дел Катара обсуждает продолжающуюся эвакуацию в Афганистане

По словам Неффа, одним из самых больших последствий потери и обрушения этих горных ледников ниже по течению являются пресноводные системы. Например, ледники высоко в горах Азии играют решающую роль в отводе пресной воды в речные бассейны, используемые для питья, орошения и гидроэнергетики почти для 1,5 миллиарда человек.

«Мы кладем [these glaciers] — сказал Нев. «Лед растает быстрее и истощит питьевую воду».

И по мере продвижения сезона таяния может произойти больше оползней.