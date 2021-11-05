Видео наблюдения фиксирует скорость корвета Генри Роггса за секунды до крушения

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TMZSports.com

Генри Роггс Он летел по улице Лас-Вегаса за секунды до того, как сбил Тойоту, убив водителя … и вы почти можете почувствовать скорость, посмотрев на это видео наблюдения.

На видео запечатлен Corvette Ruggs, движущийся со скоростью 156 миль в час … власти говорят, что это скорость, зафиксированная бортовым компьютером автомобиля. Видеонаблюдение – понял TMZ Sports Он был застрелен в одном квартале от места столкновения.

Вы можете видеть красный цвет на обеих картинках с этого рядом … У Stingray есть красный свет на двери со стороны пассажира. Вы также можете увидеть зеленую краску на обеих фотографиях.



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TMZSports.com

Как мы уже сообщали, власти в момент столкновения говорят, что Stingray двигался со скоростью 127 миль в час, поэтому, предположительно, Ruggs заметили Toyota и нажали на тормоза … безрезультатно.

23 года Тина Тинтор Оба золотистых ретривера Макса погибли в результате аварии. «Трагическая потеря Тины опустошила ее семью до невыносимого горя, которого они не могли понять», – говорит адвокат ее семьи.

Ruggs был обвинен в DUI, повлекшем за собой серьезные телесные повреждения, а также безрассудное вождение. Учитывая другие обвинения, находящиеся на рассмотрении прокуратуры, Раггсу грозит более 40 лет тюрьмы.

Рейдеры освободили его во вторник вечером, вскоре после предъявления ему обвинений.



