ВИДЕО: Плохой выстрел в печень: еще один россиянин Вячеслав Борщев объявляет о своей крупной победе техническим нокаутом на UFC Vegas 46

Первый турнир UFC 2022 года (UFC Vegas 46) начался отлично. После четырех решений в прелимах Билл Алджео одержал свою первую победу по крупной карте над Джоандерсоном Брито единогласным решением судей. Между тем, мы добрались до первого конца года, когда Викслав Боршофф в легком весе пробрался левой рукой точно в тело Дакоты Буш в первом раунде.

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Хотя сначала Волосатый выглядел хорошо, поскольку он максимально использовал свое преимущество в 4,5 дюйма в радиусе действия и агрессивно продвигался к своему российскому коллеге, этого было недостаточно, чтобы вывести Славу Клауса из бизнеса.

Буш с самого начала пытался контролировать боевые действия и в какой-то момент сумел вернуть русских. Однако Боршофф выждал свое время и пережил бурю, выискивая возможность.

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Приняв на себя волну ударов, направленных в его сторону Бушем, россиянин стал искать лазейку. Слава нанес несколько точных ударов и оттолкнул Волосатого к канвасу. В этот момент он получил пробоину и приземлился точно слева на ребро соперника.

От выстрела в труп Буш упал на землю от боли. Далее рефери прервал бой на 3:47 первого раунда. Вскоре после этого Борщев отправился на свой победный танец, а затем выступил на турнире UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада.

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Статистика Вячеслава Борщева после UFC Vegas 46

У 30-летнего бойца был ошеломляющий дебют в UFC, когда он победил очень опытного соперника Дакоту Буш и вышел со счетом 6-1 в своем соревновании по смешанным единоборствам. Профессиональная жизнь. Это была его пятая и четвертая победа в прыжках.

Россиянин вышел в первый промоушен в серии соревнований Даны Уайта в 2021 году и нокаутировал Криса Дункана во втором раунде. Сегодня вечером он доказал, что это не было совпадением.

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Как вам Вячеслав Борщев против Дакоты Буш во втором бою UFC Fight Night: Каттар против Чикадзе? Дайте нам знать в комментариях ниже.