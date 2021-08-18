Видео показывают жизнь при правлении талибов в Кабуле

Доска объявлений снесена. Песня-челлендж во дворе школы. Шеренга протестующих женщин. Почти пустое кафе без музыки.

На фоне быстрого и окончательного захвата Кабула талибами афганцы вытащили свои сотовые телефоны, снимая хаос, связанный с прибытием группы, изменения, которые отмечали их присутствие, и последовавшее за этим жуткое спокойствие.

После ухода США из страны после 20 лет войны вооруженная группа, известная своим жестоким обращением с женщинами и строгими религиозными толкованиями, снова берет на себя ответственность за Афганистан.

Хаос охватил международный аэропорт массы людей Попробуй сбежать. Но миллионы людей остаются в Кабуле, не зная, что будет дальше.

На пресс-конференции во вторник официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил: Она сказала Те, кто помогал бывшему афганскому правительству или афганской армии, будут «помилованы», и не будет «дискриминации в отношении женщин, но, конечно, в тех рамках, которые у нас есть». Но уже есть Отчеты В других частях страны женщин заставляли прикрываться, а школы для девочек были закрыты.

Поскольку из страны покидают международные посольства и некоторые новостные агентства, пока не ясно, как группа будет править или кто будет там задокументировать это.

The Washington Post собирала сообщения в социальных сетях, загруженные из Кабула в период с 15 по 17 августа. Большинство видео и фотографий были получены с Snap Map, общедоступной платформы, которая позволяет пользователям Snapchat публиковать видео и фотографии, снятые в режиме реального времени.

The Post проанализировала более 100 видео и фотографий, которые в совокупности показывают, что пережили жители Кабула, когда талибы взяли город под свой контроль.

Прибытие Талибана

Когда в воскресенье утром талибы вошли в Кабул, видеозаписи, казалось, демонстрировали панику. Пробки забивают город.

На фотографиях были показаны боевики, входящие в город рано утром в воскресенье днем, что вызвало у некоторых отчаяние и немедленное изменение. Согласно подписи, члены Талибана были тайно засняты на видео в «Зоне 5» города. Пользователь разместил белый смайлик, символизирующий баннер группы.

Пользователи фотографировали грузовики, которые они опознали как автомобили Талибана, проезжающие по улицам.

Один человек показал то, что они описали как «самую большую» военную базу в Кабуле, «находящуюся под контролем Талибана».

На другом снимке были изображены мужчины, рвущие плакат с изображением женщины в кампусе университета Рана.

Мужчина снимал людей, спускающих афганский флаг в Кабуле.

Он сказал: «О Боже, помоги моей стране».

Сцены меняющегося города

С наступлением ночи в воскресенье улицы опустели. В шумном районе поляка Сорх обычно было тихо и темно.

Между тем, некоторые пользователи использовали свои учетные записи в социальных сетях для непростой задачи. Кто-то выложил видеоклип на песню, тексты которой вызывают дух женского самовыражения.

«Не прячь меня в доме, за вуалью, в тени», – поет женщина. «Потому что я Леди Солнца, прогрессивная, полная страсти».

Другой пользователь разместил пародию на детскую песню.

Оригинальная песня гласит: «Хотел бы я быть рыбой / В большом море».

«Хотел бы я быть Дустумом / Собираюсь в Узбекистан», – саркастически высказался пользователь, имея в виду бывшего вице-президента Афганистана Абдула Рашида Дустума. У кого есть Сбежал Страна.

Изображения женщин на витринах были искажены. Фотограф, который делал снимки в понедельник, сказал, что плакаты уничтожили простые афганцы, отметив, что талибы запретили такие снимки, когда они находились у власти с 1996 по 2001 год.

Фотографии женщин нарисованы на витринах магазинов в Кабуле, поскольку мирные жители опасаются последствий талибов. Следить за избранным

Фотографии женщин нарисованы на витринах магазинов в Кабуле, поскольку мирные жители опасаются последствий талибов. Следить за избранным

Начинается неуверенное затишье

В течение следующих двух дней в городе воцарилось жуткое затишье, так как некоторые магазины и рестораны вновь открылись.

«Все нормально», – написал один, показывая ничем не примечательный перекресток в Кабуле.

Но были признаки того, что город меняется. Один пользователь сказал, что впервые в жизни на улице не было «охранников».

Другой пользователь разместил типичную утреннюю выпечку и горячий напиток в кофейне, но отметил, что в почти пустом помещении не играла музыка.

Остальные обратились к черному юмору.

Через три дня после того, как талибы взяли под свой контроль Кабул, пользователи Snapchat делятся своей реакцией в Интернете. (мгновенный чат)

Через три дня после того, как талибы взяли под свой контроль Кабул, пользователи Snapchat делятся своей реакцией в Интернете. (мгновенный чат)

Хотя некоторые афганцы возобновили свою повседневную жизнь, а судьба их страны находится на волоске, лишь немногие взяли это будущее в свои руки. Во вторник несколько женщин выстроились в очередь, чтобы потребовать свободы в новой системе.

«Шариат дает нам право работать, учиться и преподавать», – скандировали они. Талибан сказал, что Предоставление женщинам больше прав в рамках исламского права, но как это будет толковаться и применяться?

Махназ Резаи внес свой вклад в этот отчет.