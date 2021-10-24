Видео-превью: Государственный Русский балет Сибири выступит в средней школе Шеффилда

Промоутеры Раймонд Габбай выступят со знаменитой балетной труппой вживую на сцене при поддержке Государственного оркестра балета России с 10 по 15 января 2022 года.

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От каждого выступления с «Лебединым озером» будет по четыре шоу в понедельник, 10 января, в 19:30, во вторник, 11 января, в 19:30, в среду, 12 января, в 14:00, и вечернее шоу в 19:30.

Российский государственный балет Сибири выступит в Шеффилдском лицее в январе 2022 года.

Вечерние представления «Щелкунчика» запланированы на 19:30 в четверг, пятницу и субботу, 13, 14 и 15 января, а утренняя вечеринка также запланирована в последний день, в 15:00.

Государственная русская балетная труппа, основанная в Сибири в 1981 году, быстро зарекомендовала себя как одна из ведущих балетных трупп России и завоевала международную репутацию в исполнении постановок высочайшего качества и необычайной глубины.

Великолепны солисты и кордебалет, они не перестают восхищать публику своим невероятным телосложением и великолепными костюмами.

«Лебединое озеро», считавшееся величайшим романтическим балетом всех времен, возродил навязчивую и незабываемую музыку Чайковского.

С 10 по 12 января «Лебединое озеро» представит четыре шоу.

От ослепительного великолепия дворцового зала до залитого лунным светом озера, где лебеди скользят в идеальном строю, в этой увлекательной истории трагической романтики есть все.

От Одиллии, соблазнительницы в черном тюле, которая соблазняет принца с завораживающей точностью вращения, до потрясающей чистоты королевы лебедей, Одетты, когда она трепещет с эмоциональной силой, двойная роль Одетты / Одиллии – одна из самых техничных, которые нельзя пропустить. проблемы.

«Щелкунчик» – самый популярный сказочный балет для всей семьи, который начинается с наступлением темноты в канун Рождества.

Когда на улице падают снежинки, теплое сияние открытого огня отбрасывает мерцающие тени сквозь ветви елки и все подарки под ними.

Щелкунчик будет играть 13, 14 и 15 января.

Когда наступает полночь, мы попадаем в сказочный мир, где все не так, как кажется, маленькие куклы оживают, Мышиный Король и его Мышиная Армия сражаются с Принцем Щелкунчика, и мы путешествуем по снежной стране в очарованный мир. место, где действительно начинается волшебство.

Анатолий Чебурной – музыкальный руководитель и художественный руководитель, Сергей Бобров – художественный руководитель.