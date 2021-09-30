Видео-превью: Русский Сибирский балет выступит в Эдинбургском театре

Раймонд Габбай исполнит знаменитый Русский балет с оркестром на сцене 3-5 марта 2022 года.

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В сопровождении оркестра Российского государственного балета они исполнят «Ромео и Джульетту» в четверг, 3 марта, в 19.30.

Компания представит три шоу «Лебединое озеро»: первое в пятницу 4 марта в 19.30, затем в субботу 5 марта в 14.30 и затем в 19.30.

Государственная русская балетная труппа, основанная в Сибири в 1981 году, быстро зарекомендовала себя как одна из ведущих балетных трупп России и завоевала международную репутацию в исполнении постановок высочайшего качества и необычайной глубины.

Великолепны солисты и кордебалет, они не перестают восхищать публику своим невероятным телосложением и великолепными костюмами.

Повесть о первобытной страсти и вневременной трагедии, «Ромео и Джульетта» Шекспира воплощена в жизнь стремительными шагами Прокофьева в бурном Возрождении Вероны и с эмоционально заряженной хореографией, подобающей величайшей истории любви в мире.

Российский государственный балет Сибири выступит в Эдинбургском театре в марте 2022 года.

Нельзя пропустить эту звездную сказку о дуэлях, жестоких семейных распрях и том, что нельзя любить, от величия замаскированного бала до интимности балкона влюбленных.

«Лебединое озеро», считавшееся величайшим романтическим балетом всех времен, возродил навязчивую и незабываемую музыку Чайковского.

От ослепительного великолепия дворцового зала до залитого лунным светом озера, где лебеди скользят в идеальном строю, в этой увлекательной истории трагической романтики есть все.

От Одиллии, соблазнительницы в черном тюле, соблазняющей принца с завораживающей точностью вращения, до потрясающей чистоты королевы-лебедя, Одетты, порхающей с эмоциональной силой, двойная роль Одетты / Одиллии – одна из самых сложных художественных задач балета. .

«Ромео и Джульетта» покажут в четверг, 3 марта, в 19.30.

Анатолий Чебурной – музыкальный руководитель и художественный руководитель, Сергей Бобров – художественный руководитель.

Сергей сказал: «Всегда приятно знакомить британскую публику с уникальными традициями русского балета. Гастроли по Великобритании с полным спектром высококвалифицированных танцоров и музыкантов всегда волнуют, для меня это особенное чувство – иметь силы. оркестра Симфония вдыхает жизнь в хореографию на сцене.