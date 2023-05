Видео: Разогнанная Zelda: Tears of the Kingdom выступает на Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это шедевр, но, как и оригинальная игра Breath of the Wild, она страдает от серьезных провалов производительности в самые горячие моменты игрового процесса — частота кадров падает с 30 до 20 секунд.

Если вам интересно, как будет выглядеть более стабильная частота кадров в самых загруженных частях Tears of the Kingdom, на самом деле в Интернете есть несколько видеороликов, показывающих, как игра работает с заблокированными 30 кадрами в секунду и Даже до 60 кадров в секунду.

Как видно на видео ниже, Разработчик игр и ютубер MVG Он загрузил собственные скриншоты, демонстрирующие разгон Kingdom Tears на модифицированном Nintendo Switch. В конце концов он смог добиться «заблокированных» 30 кадров в секунду, используя часы памяти. Он описывает это как «виновника, когда дело доходит до производительности в пристыкованном режиме».

Хотя MVG не вдается в подробности о том, как именно разогнать Switch, он предупреждает всех, кто хочет сделать это самостоятельно, быть осторожными:

Я также собираюсь сделать заявление об отказе от ответственности, если вы хотите разогнать свой Nintendo Switch, это сопряжено с рисками, вы потенциально можете повредить свой Switch, потенциально можете поджарить его, все виды [bad] Всякое может случиться…»

Итак, вот оно — Zelda: Tears of the Kingdom работает со скоростью 30 кадров в секунду (и выше) на реальном оборудовании Switch.

Чтобы узнать больше о производительности этого заголовка, Ознакомьтесь с анализом Digital Foundry. Джон Линнеман был очень впечатлен, но нашел способы вызвать падение частоты кадров в новом приключении Линка:

Почти каждый случай значительной потери производительности был устранен, в результате чего игра очень близко держится на целевом уровне 30 кадров в секунду.Большую часть всего периода захвата в большинстве случаев удается поддерживать 30 кадров в секунду, чтобы запускать игру Switch, которая является такой обширной и новой. , это не на 100 процентов идеально, и я нашел способы вызвать падение частоты кадров.

«В большинстве случаев это результат использования функции Ultrahand. Когда вы меняете это в людном месте, частота кадров обязательно падает, а когда это происходит, она падает до 20 кадров в секунду — опять же благодаря использованию двойного буфера. v-sync Производительность в некотором смысле напоминает мне старую школьную игру — замедление происходит только в загруженных сценах, подобно тому, как шутер может начать замедляться, когда действие становится интенсивным. Как и эти игры, Zelda работает плавно. скорости кадров и не имеет заиканий или больших заиканий».