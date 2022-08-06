Видео: сравнение Smash Bros. Ultimate VS MultiVersus от Digital Foundry

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Было много бравлеров, «вдохновленных» Игра Super Smash Bros. Окончательныйсамым последним из которых является название Warner Bros. Мультиверсус — С участием культовых героев и персонажей мультфильмов, таких как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Багз Банни, Том и Джерри.

Технические эксперты из Digital Foundry не устояли и решили сделать видео-сравнение, чтобы увидеть, как эта новая игра выдерживает шедевр Масахиро Сакурая. Ей уже предстоит масштабная тяжелая битва, учитывая точность Smash Bros. С годами, но может ли она действительно конкурировать?

Digital Foundry отмечает, что бой, естественно, заимствует множество идей из набора приемов Smash Bros., но механика и ход боя не «довольно тесные», как в Smash Bros. Также, похоже, отсутствуют визуальные подсказки и звуки на экране, которые могли быть упущены из виду. По всем направлениям — игра работает со скоростью 60 кадров в секунду, что соответствует производительности Super Smash Bros. Окончательный.

Постоянно проводится множество сравнений — DF становится намного более подробным на 10-минутной отметке, так что не стесняйтесь взглянуть, если вам интересно, как держится конкурент Smash Bros. Вы можете узнать больше на нашем дочернем сайте толкнуть коробку:

И если вам интересно, это бесплатное название, кажется, пропускает версию Switch. Существует множество альтернатив Super Smash Bros. На Switch, как Brawlhalla и Nickelodeon All-Star Brawl.

Что вы думаете о последнем конкуренте Smash? Ты это пробовал? Вы все еще играете в Smash Bros. на свиче? Оставьте свои мысли ниже.