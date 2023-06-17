Видео с Международной космической станции показывает вид из космоса на Кейп-Код.

В то время как некоторые могут утверждать, что лучший вид на Кейп-Код открывается с пляжа, другие могут сказать, что это из космоса.

В пятницу Международная космическая станция взяла перерыв, чтобы снять видео с неба над Массачусетсом. В 14:03 кадры с орбитального космического корабля показали пасмурный Бостон, но «прекрасный вид» на мыс, Мартас-Винъярд и Нантакет.

«Город Бостон, штат Массачусетс, покрыт облаками, но у нас есть прекрасный вид на Кейп-Код, снятый в прямом эфире с @Space_Station сегодня в 14:03 по восточному стандартному времени», — говорится в сообщении Международной космической станции.

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Видео с мысом и островами из космоса было размещено в сети и доступно для публики до вышеобразовательное устройство, которое соединяет людей с Международной космической станцией и загорается всякий раз, когда космический корабль находится поблизости.

ISS-Above описывает Международную космическую станцию ​​как «единственную пригодную для жизни среду за пределами Земли» и «одно из величайших научных достижений человечества».

Международной космической станции потребовалось некоторое время в пятницу, 16 июня 2023 года, чтобы снять видео с неба над Массачусетсом. В 14:03 кадры с орбитального космического корабля показали пасмурный Бостон, но «прекрасный вид» на мыс, Мартас-Винъярд и Нантакет. (Предоставлено ISS-Above и НАСА)

Большой космический корабль, вращающийся вокруг Земли на высоте почти 250 миль над планетой, Международная космическая станция представляет собой научную лабораторию и дом для семи астронавтов из Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации. По данным федерального агентства, НАСА использует корабль, чтобы узнать больше о жизни и работе в космосе.

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Космический корабль был построен многими странами, а первая часть Международной космической станции была запущена в 1998 году. Через два года прибыл первый экипаж.

«С тех пор люди живут на космической станции», — уточняет НАСА. Веб-сайт. «Со временем было добавлено больше деталей. НАСА и партнеры по всему миру завершили космическую станцию ​​в 2011 году».

По данным НАСА, по состоянию на 2020 год на борту Международной космической станции находились 240 человек из 19 стран.