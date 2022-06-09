Видео: технический анализ Digital Foundry для Mario Strikers: Battle League On Switch

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На этой неделе прибытие Марио Страйкерс: Боевая лига на Nintendo Switch. До сих пор мы видели первоначальные впечатления, кучу обзоров, и теперь у нас есть технический анализ Digital Foundry. Так как же игра держится на Switch?

Сразу к делу — Battle League полностью функциональна. 1080p в состыкован Режим — с «на удивление четким и чистым» экраном, при этом Портабсказочный Режим заблокирован 720 р.

Что касается производительности, то она разбита на две части — производительность в игре и истории. в игреПолевые работы выполняются в 60 кадров в секунду в Оба состыковались И портативный. Согласно DF, частота кадров остается «удивительно стабильной» в самые жаркие моменты, а разрешению удается поддерживать 1080p.

выстрелы Как крупные планы, повторы и кинематограф, хотя От половины до 30 кадров в секунду. Скорость кадров кажется немного непостоянной — в этих сценах заметно больше дрожания. Частота кадров в секунду в этих последовательностях иногда может опускаться ниже 30 кадров в секунду. К счастью, это не имеет большого значения, так как это происходит только в неинтерактивные моменты.

Несмотря на это, Digital Foundry по-прежнему считает Mario Strikers: Battle League «очень отполированной» и лучшей игрой на данный момент. Он «играет как мечта» и является еще одним отличным релизом для игр следующего уровня. Вы можете узнать больше об игре в нашем обзоре Nintendo Life:

А чтобы прочитать больше отзывов, посетите наш сайт обзор тура. Вы добавите это в библиотеку Switch на этой неделе? Сообщите нам в комментариях.