Видео: 11 захватывающих новых игр, которые появятся на Nintendo Switch в декабре

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Мы достигли последнего месяца 2022 года, всем! Это был еще один насыщенный игрой год, и хотя мы не обязательно получили все, что хотели, это был хороший год для Nintendo Switch.

Итак, чего ждать в декабре? Ну, несмотря ни на что шифрованиекоторая уже вышла, некоторые игры, на которые стоит обратить внимание, включают ретро-возвраты Супер Киви 64 И Марио Карт 8 ДелюксТретья бустерная волна (да, мы считаем ее самостоятельной). Затем, позже в этом месяце, у нас есть такие игры, как Crisis Core: Игра Final Fantasy 7 Воссоединение И Игра «Ночь крокодилов» Давайте с нетерпением ждем этого.

Запись — 1 декабря 2022 г.

Исходящий призрак — 1 декабря 2022 г.

Супер Киви 64 — 2 декабря 2022 г.

Mario Kart 8 Deluxe — Ускоренный курс — Волна 3 — 7 декабря 2022 г.

Цепное эхо — 8 декабря 2022 г.

Дева-самурай — 8 декабря 2022 г.

Сокровища Dragon Quest — 9 декабря 2022 г.

Вейвтейл — 12 декабря 2022 г.

Кризисный центр: воссоединение Final Fantasy 7 — 13 декабря 2022 г.

Игра Lil’ Gator — 14 декабря 2022 г.

Спортивная история — декабрь 2022 г.

Будете ли вы играть в какие-либо из этих игр на Nintendo Switch в этом месяце? Расскажите нам ниже.