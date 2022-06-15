Видео 12-летней девочки, стоящей на коленях лицом к лицу, более 20 раз становится вирусным благодаря подросткам в Гонконге.

Вирусное видео, на котором 12-летняя девочка стоит на коленях и неоднократно получает пощечины, побудило полицию искать по всему городу пятерых нападавших на нее в Гонконге.

12-летняя жертва стояла на коленях, в то время как группа подростков в возрасте от 12 до 19 лет по очереди била ее по лицу на крыше пятиэтажного дома на улице Луен Ян в Цуэн Ван незадолго до 17:30 субботы. . .

На видео потерпевшая, одетая в белую блузку, черную толстовку с капюшоном и синие джинсы, не пытается избежать ни одного из нападений. 21 пощечина Она несет.

Подростки говорили как на мандаринском, так и на кантонском языках во время видеозаписи нападения.

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Половина жителей Гонконга его ненавидит [the victim]— слышно, как говорит один из нападавших.

Другой человек говорит: «Как вы смеете возвращаться в Гонконг?»

«Бей сильно» также можно услышать от одного из подростков в видео.

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Пострадавшую доставили в больницу Бок-Уй для лечения ран, полученных в лицо во время нападения.

12-летнего подростка подозревают в том, что он оставлял в сети провокационные сообщения, оскорбляющие 15-летнего подростка, который первым ударил жертву на видео. она Говорят, известно Как «старшая сестра» подозреваемой в банде несовершеннолетних в Цуэн Ван.

Отдел уголовных расследований Цуэн Ваня начал розыск пяти китайских девушек в связи с нападением после того, как отец жертвы сообщил об инциденте в полицию в воскресенье. С тех пор пятеро подростков были арестованы в связи с инцидентом, сообщает The Standard.

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Инцидент квалифицирован как нападение с причинением телесных повреждений. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет в соответствии с Законом о преступлениях против личности.



Видеоклип является последним видео, которое стало вирусным в Китае из-за ужасающего сексуального насилия. Снимки с прошлой пятницы группы Мужчина ударил двух женщин В ресторане в Таншане страна взбудоражена, и призывы к властям активизироваться участились.

История продолжается

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