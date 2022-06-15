Видео 12-летней девочки, стоящей на коленях лицом к лицу, более 20 раз становится вирусным благодаря подросткам в Гонконге.

Вирусное видео, на котором 12-летняя девочка стоит на коленях и неоднократно получает пощечины, побудило полицию искать по всему городу пятерых нападавших на нее в Гонконге.
12-летняя жертва стояла на коленях, в то время как группа подростков в возрасте от 12 до 19 лет по очереди била ее по лицу на крыше пятиэтажного дома на улице Луен Ян в Цуэн Ван незадолго до 17:30 субботы. . .
На видео потерпевшая, одетая в белую блузку, черную толстовку с капюшоном и синие джинсы, не пытается избежать ни одного из нападений. 21 пощечина Она несет.
Подростки говорили как на мандаринском, так и на кантонском языках во время видеозаписи нападения.
Еще от NextShark: Известный бизнесмен Тони Шей скончался в возрасте 46 лет.
Половина жителей Гонконга его ненавидит [the victim]— слышно, как говорит один из нападавших.
Другой человек говорит: «Как вы смеете возвращаться в Гонконг?»
«Бей сильно» также можно услышать от одного из подростков в видео.
Еще от NextShark: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин взял BTS с собой в поездку по Америке.
Пострадавшую доставили в больницу Бок-Уй для лечения ран, полученных в лицо во время нападения.
12-летнего подростка подозревают в том, что он оставлял в сети провокационные сообщения, оскорбляющие 15-летнего подростка, который первым ударил жертву на видео. она Говорят, известно Как «старшая сестра» подозреваемой в банде несовершеннолетних в Цуэн Ван.
Отдел уголовных расследований Цуэн Ваня начал розыск пяти китайских девушек в связи с нападением после того, как отец жертвы сообщил об инциденте в полицию в воскресенье. С тех пор пятеро подростков были арестованы в связи с инцидентом, сообщает The Standard.
Еще от NextShark: Республиканцы перекроили избирательные округа Техаса, чтобы уменьшить число голосов растущего азиатского и латиноамериканского населения.
Инцидент квалифицирован как нападение с причинением телесных повреждений. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет в соответствии с Законом о преступлениях против личности.
Видеоклип является последним видео, которое стало вирусным в Китае из-за ужасающего сексуального насилия. Снимки с прошлой пятницы группы Мужчина ударил двух женщин В ресторане в Таншане страна взбудоражена, и призывы к властям активизироваться участились.
Еще от NextShark: Активисты AAPI отвечают после того, как Дерек Шовен был признан виновным в убийстве Джорджа Флойда
Избранное изображение через Шанель ЧК
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».