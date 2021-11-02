Видео: MVG внимательно изучает эмуляции Nintendo N64 и «Что пошло не так» за последние годы

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На прошлой неделе Nintendo запустила категорию «пакетов расширения» для своего сервиса Switch Online. Как я заметил, дела пошли не так некоторые игроков. Независимо от того, чтобы стать трейлером Самые нелюбимые видео Nintendo на YouTube за всю историюЭмуляция N64 подверглась критике за несовместимость с Стандарты, установленные усилиями сообщества.

Разработчик игр и YouTube, Современные классические игрыТеперь взглянем на историю эмуляции Nintendo N64, которая технически восходит к эпохе GameCube – с выпуском Ветер Плетеный Предварительный заказ бонусного диска.

Эпоха эмуляции Wii для N64 по-прежнему считается «лучшей», потому что каждая игра запускала свою собственную версию текущего эмулятора, разработанного для GC. Для поколения Wii U Nintendo решила предложить «комплексный эмулятор», предназначенный для запуска всех 21 игры N64, доступных на платформе. Предположительно, это привело к разного рода проблемам. Кроме того, использовался более темный фильтр, убирающий все игрушки.

Названия N64 на Switch также извлекают выгоду из комплексного эмулятора, который объясняет, почему эмуляция не соответствует предыдущим попыткам. Итак, последние мысли MVG:

«Да, Nintendo не заботится об эмуляторах – они были у них много лет, но, к сожалению, за последние 10 лет или около того они как бы сбились с пути и сделали несколько интересных дизайнерских решений, которые были действительно отличными из пользовательский опыт некоторых из этих игр, и я надеюсь, что они могут исправить некоторые из этих вещей, я не знаю, сделают ли они это ».

Посмотрите видео выше, чтобы получить полную историю эмуляции Nintendo N64, и расскажите нам о своем собственном опыте работы с пакетом расширения Nintendo Switch Online в комментариях ниже.