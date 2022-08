Видео: THQ Nordic показывает новые трейлеры SpongeBob SquarePants и AEW

Это время года, когда компании, занимающиеся видеоиграми, устраивают презентации, совсем недавно — THQ Nordic.

Для фанатов Switch THQ поделилась новыми трейлерами для Губка Боб Квадратные Штаны: Космическая Встряска И AEW: сражайся вечно. В прошлом году миру была представлена ​​новая игра SpongeBob. AEW был недавно подтвержден в начале этого месяца после утечки ритейлера.

Вот посмотрите на оба новых клипа вместе с описанием:

Вы готовы дети? Губка Боб возвращается на экран в новом фантастическом приключении! Губка Боб и Патрик путешествуют по множеству разных миров желаний, каждый со своей собственной средой и правилами, такими как Поля медуз Дикого Запада или Хеллоуинское дно. Разработанная Purple Lamp, Who Baught You Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, взлетайте в совершенно новом 3D-платформере, который скоро будет доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo® Switch.