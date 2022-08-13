Видео: THQ Nordic показывает новые трейлеры SpongeBob SquarePants и AEW

Это время года, когда компании, занимающиеся видеоиграми, устраивают презентации, совсем недавно — THQ Nordic.

Для фанатов Switch THQ поделилась новыми трейлерами для Губка Боб Квадратные Штаны: Космическая Встряска И AEW: сражайся вечно. В прошлом году миру была представлена ​​новая игра SpongeBob. AEW был недавно подтвержден в начале этого месяца после утечки ритейлера.

Вот посмотрите на оба новых клипа вместе с описанием:

Губка Боб Квадратные Штаны: Космическая Встряска

участие в Нинтендо Лайв на меня

Вы готовы дети? Губка Боб возвращается на экран в новом фантастическом приключении! Губка Боб и Патрик путешествуют по множеству разных миров желаний, каждый со своей собственной средой и правилами, такими как Поля медуз Дикого Запада или Хеллоуинское дно. Разработанная Purple Lamp, Who Baught You Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, взлетайте в совершенно новом 3D-платформере, который скоро будет доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo® Switch.

Дата выхода — скоро

AEW: сражайся вечно

участие в Нинтендо Лайв на меня

THQ Nordic и All Elite Wrestling объединили свои усилия с известными разработчиками игр о реслинге YUKE’s Co. ООО AEW: Fight Forever из Японии! Игра сочетает в себе ностальгическую аркадную борьбу со всеми действиями и действиями Elite Wrestling. Огромный список талантов AEW, несколько типов матчей, мощный режим карьеры, множество вариантов настройки, более 40 видов оружия и многое другое! Скоро на PS4™, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, ПК и Nintendo® Switch.

Дата выхода — скоро

Еще одной интересной новостью цифрового спин-оффа THQ Nordic стал тизер новой игры South Park. Подробнее об этом вы можете узнать в следующем сюжете:

Ждете ли вы какую-либо из этих игр? Комментарий ниже.