Виджет Pixel Weather треснул при 100 градусах

Юго-запад был стандартное тепло лица С середины этой недели температура достигает 100 градусов и, как ожидается, продлится до Дня труда. При проверке приложения Pixel Weather за последние несколько дней стало очевидно, что основной гаджет не был должным образом разработан для отображения температуры выше 100.

В прошлом году Android 12 на телефонах Pixel ноги мужа Из восхитительного материала ваши виджеты довольно информативны и имеют динамическую настройку цвета, чтобы адаптироваться к вашим обоям. По сей день он остается эксклюзивным для телефонов Google даже на других устройствах Android 12/13. (То же самое можно сказать и о Инструмент YouTube Music, в частности Это идеально подходит)

Самая большая конфигурация виджета показывает текущую температуру и состояние, прогноз максимума и минимума дня и прогноз на два дня. Другой ключевой момент — прогноз на следующие четыре часа. Когда число превышает 100, символ градуса забавно перемещается на следующую строку. Это перемещает визуальное представление вниз и приводит к исчезновению приращения времени.

Как вы можете видеть ниже, все работает нормально, когда это всего две цифры, но три визуально все портят. Настройка системы и размера отображения текста, похоже, не имеет значения.

Очевидно, что он остается более чем пригодным для использования, но показывает состояние дизайна, которое в наши дни больше не является отдаленной возможностью. Будем надеяться, что Google будет обрабатывать временные параметры до 100 баллов с будущим обновлением приложения Google, которое поддерживает эти виджеты погоды.

Говоря об исправлениях, все еще есть люди, у которых иногда возникают проблемы с инструментами, которые не обновляются без щелчка, который открывает весь опыт. Также было бы здорово, если бы это было наконец решено.

Во всяком случае, я надеюсь, что вы тоже успокойся.

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