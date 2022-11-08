Видодо из Индонезии: «У меня сложилось сильное впечатление» Путин обойдет G20

Индонезийский лидер сказал газете, что он обеспокоен тем, что международная напряженность может омрачить экономический саммит.

Его индонезийский коллега Джоко Видодо заявил СМИ, что не ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите лидеров G20 на Бали.

Хозяин саммита Видодо сказал в интервью Financial Times, что у него «сильное впечатление», что российский лидер пропустит это мероприятие.

В интервью, опубликованном в понедельник, Видодо сказал, что Россию приветствуют на саммите, и выразил обеспокоенность тем, что встреча может быть омрачена «очень тревожной» эскалацией международной напряженности.

«Большая двадцатка» не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. «Предполагается, что речь пойдет об экономике и развитии», — сказал он газете.

Комментарии Видодо прозвучали после того, как в прошлом месяце Путин сказал, что он «рассмотрит возможность» участия в саммите, но что Россия «несомненно» будет представлена ​​на высоком уровне.

Саммит G20 станет первой встречей лидеров крупнейших экономик мира после вторжения России в Украину, и ожидается, что на ней будут доминировать последствия войны.

Индонезия отвергла призывы западных стран и Украины исключить Россию из саммита, пообещав сохранять нейтралитет и подчеркивать потенциал сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности.

На Генассамблее ООН в прошлом месяце 16 членов «Большой двадцатки» проголосовали за резолюцию, осуждающую попытку Москвы аннексировать четыре области на востоке Украины. Другие члены G20 Китай, Индия и Южная Африка воздержались, а Европейский союз не представлен в ООН.

Видодо также пригласил президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не будет присутствовать, если там будет Путин.

Ожидается, что на саммит приедут президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.