вид | Подростковый любовный роман, который терпеть не могут российские политики

Летом 1986 года Юрий, застенчивый 16-летний подросток, прибывает в пионерский лагерь в Крыму, в ужасе от многих унылых недель, которые ждут впереди. Подбадривает его только одно: 19-летний лидер его группы Володя. Постепенно два мальчика влюбляются друг в друга. На фоне опасности — в случае раскрытия их тайных отношений им может грозить до пяти лет тюрьмы — они предварительно обнаруживают свою сексуальную ориентацию. После лета их жизни расходятся. Они не виделись 20 лет, пока Юрий, вдохновленный обнаружением тайника с любовными письмами, не начал поиски Володи.

Таков сюжет «Лето в пионерском галстуке», первого романа для юношества Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Первоначально опубликованный на фан-сайте фэнтези, роман был обнаружен издательством Popcorn Books, издательством, ориентированным на странное фэнтези. («Попкорн» — это одно из двух импринтов независимого издателя; один из нас, г-н Сандалов, управляет другим и является независимым редактором.) С момента выхода в конце 2021 года книга стала сенсацией: было продано более 200 000 копий В первые полгода это вызвало необыкновенный ажиотаж. на меня ТИК Такгде фанаты-подростки устраивали флешмобы и оформляли всевозможные товарысообщения, связанные с романами, собрали более 250 миллионов просмотров.

Книга больше, чем хит. Это также стало катализатором недавней законодательной атаки на права ЛГБТ в России. На прошлой неделе парламент страны принял строгий закон, запрещающий «ЛГБТ-пропагандаСреди всех взрослых — введение уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма в общественных местах и ​​в Интернете, либо в книгах, фильмах и рекламе Его преемник, как один из авторов законопроекта объяснил, желание было подражать «Лету в пионерском галстуке» и подобным книгам. Примечательно, что в разгар разрушительной войны российские законодатели сосредоточили свой гнев на лирическом повествовании о совершеннолетии.

Сама история проста. Проще говоря, даже если она написана просто, книга чутко описывает процесс первой влюбленности. С нежностью описаны отношения между Юрием и Владимиром, которые процветают в непростых обстоятельствах. По своей сути, это классическая история о триумфе юной любви, но на какое-то время сверх шансов.