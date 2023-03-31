вид | Почему русские все еще хотят воевать?

Но есть и многое другое. Обещания государства для возвращающихся с фронта Ускоренный вход На государственных должностях, бесплатном медицинском и общем страховании связьтак и бесплатно высшее образование и бесплатное питание в школе для их детей. А тем, кто попадает в тюрьму и вступает в ЧВК Вагнера, государство ее дарует свобода.

Конечно, эти обещания не были полностью выполнены. Многие солдаты не получали зарплату в полном объеме, а их жены часто жаловались на невыплату на публичных форумах. Интервью с тремя ранеными солдатами и их семьями в антикремлевской сети телеканала «Дождь» рисуют мрачную картину жизни на фронте: без жалованья, без обучения и с большими потерями. Однако опрошенные по-прежнему считали войну справедливой и хотели вернуться на фронт или поддержать военные действия в качестве добровольцев.

Причина в очередной войне. Сегодняшние солдаты живут в тени поколения, победившего в войне с нацизмом. В российской общественной культуре нет более высокой чести, чем быть ветераном «Великой Отечественной войны», чем воспользовался режим, представив сегодняшнюю войну как своего рода историческую реконструкцию Второй мировой войны. Очевидно, что смешивание работает. Как написал в Telegram в феврале один солдат, война дает «ощущение причастности к великому мужскому делу, орудию защиты нашей Родины».

фраза раскрыть. Позволяя мужчинам убежать от тягот повседневной жизни — с ее низкой заработной платой и рутинными разочарованиями — война предлагает мужчинам восстановление себя. Эти ребята, в конце концов, имеют значение. (Для женщин, страдающих от последствий войны, это еще более огорчительно, но, несмотря на трудности, многие понимают и поддерживают мужское решение служить.) Также в братской атмосфере фронта отметались чувства неполноценности. «Неважно, кто ты и как выглядишь, — говорит он. один солдат положи это. В коллективной жизни конфликта стираются многие различия гражданской жизни. Уравнитель войны.

Это, безусловно, объясняет его привлекательность для представителей низших социальных классов. В то время как некоторые городские средние и высшие классы возмущались войной с эмиграцией, более бедные слои российского общества смотрели на вещи иначе. Недоверие богатыеполагая, что штрафы на самом деле укреплять эконом ф презрение к иммигрантам Все это свидетельствует об опыте классовой борьбы. Участвуя в войне, миллионы россиян, находящихся в самом низу социальной лестницы, могли бы стать настоящими героями страны, готовыми на высшую жертву. Ставки могут быть высокими, а финансовое вознаграждение неопределенным. Но возможность подняться в почете и уважении оправдывает усилия.