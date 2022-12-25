вид | Это был год, когда все изменилось в Германии

БЕРЛИН. Зима пришла, и Германия готова. После опасений, что стране придется прибегнуть к нормированию энергии, правительство добилось своего. заполнять Гардеробы: курортный сезон, как всегда, в самом разгаре. В офисах и квартирах немного прохладнее, зато рождественские ярмарки — они пахнут привычной обнадеживающей корицей и жареным жиром — и улицы города ярко освещены.

Это не было данностью. За 10 месяцев с тех пор, как Владимир Путин начал тотальное вторжение в Украину, Германия изо всех сил пыталась захватить власть. 55 процентов газа, который он раньше получал из России. Усилия, наряду с введением санкций против России, поставками оружия Украине и увеличением военных расходов, были настолько велики, что заслужили специальный термин: «Цайтенвенде«переломный момент или исторический узел», как назвал это канцлер Олаф Шульц. Такой шаг, конечно, мало чего стоит в сравнении с героической стойкостью украинцев. Однако для страны, которая, казалось, не могла обойтись без Русский газ, зажжение новогодних огней — это достижение.

Однако ощущение нормальности кажется временным, даже ложным. Потому что этот год был совсем не нормальным. В социальном, экономическом, политическом и даже моральном плане Германия подвергалась сомнению, ее основные правила подвергались тщательному анализу. Эти десять месяцев показали, что страна перестраивает себя без прежних определенностей. Изменения измеряются не танками, гаубицами и системами ПВО, которые Германия поставила Украине, а глубинами политической психологии. На протяжении десятилетий Германия, как сочувствующий наблюдатель за европейскими конфликтами, признавала эту войну своей собственной.

Вторжение произошло как раз в тот момент, когда Германия собиралась забыть о значении войны. Поколению, которое пережило Вторую мировую войну более 75 лет назад, сейчас за 90 или уже нет в живых; Те, кто родился под ним, бэби-бумеры, ослабили контроль над общественной жизнью. Действительно, второе послевоенное поколение, родившееся в 1960-х и 1970-х годах, взяло на себя политические бразды правления после окончания срока полномочий Ангелы Меркель осенью 2021 года, всего за несколько месяцев до того, как Россия вторглась в Украину. Олаф Шульц, родившийся в 1958 году, возглавляет кабинет, состоящий в основном из молодых политиков, многим из которых за сорок или за пятьдесят. А тремя правящими партиями — социал-демократами, зелеными и либералами — теперь руководит уже второе после войны поколение.