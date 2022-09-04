Визит главного депутата КНР в Россию и участие в Восточном экономическом форуме

Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу выступает на втором пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей в Доме народных представителей в Пекине, Китай, 8 марта 2022 г. REUTERS/Carlos Garcia Rollins

ШАНХАЙ (Рейтер) — Главный депутат Китая Ли Чжаньшу примет участие в седьмом Восточном экономическом форуме во Владивостоке на этой неделе, сообщило в воскресенье информационное агентство Синьхуа, став самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала войны на Украине.

По сообщению Синьхуа, Ли, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, совершит официальные визиты в Россию, Монголию, Непал и Южную Корею со среды по 17 сентября. Она добавила, что он примет участие в четырехдневном форуме, который должен начаться в понедельник во время его пребывания в России.

Ли, который в настоящее время занимает третье место в КПК, должен уйти в отставку со своего партийного поста на партийном съезде в следующем месяце, но сохранит свой парламентский пост до марта.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о «безграничном» стратегическом партнерстве в феврале, за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Путин называет «специальной военной операцией».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Отчет редакционной палаты Пекина и Шанхая; Под редакцией Уильяма Малларда и Саймона Кэмерона Мора

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.