Визит главного депутата КНР в Россию и участие в Восточном экономическом форуме

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ШАНХАЙ (Рейтер) — Главный депутат Китая Ли Чжаньшу примет участие в седьмом Восточном экономическом форуме во Владивостоке на этой неделе, сообщило в воскресенье информационное агентство Синьхуа, став самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала войны на Украине.
По сообщению Синьхуа, Ли, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, совершит официальные визиты в Россию, Монголию, Непал и Южную Корею со среды по 17 сентября. Она добавила, что он примет участие в четырехдневном форуме, который должен начаться в понедельник во время его пребывания в России.
Ли, который в настоящее время занимает третье место в КПК, должен уйти в отставку со своего партийного поста на партийном съезде в следующем месяце, но сохранит свой парламентский пост до марта.
Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о «безграничном» стратегическом партнерстве в феврале, за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Путин называет «специальной военной операцией».
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Отчет редакционной палаты Пекина и Шанхая; Под редакцией Уильяма Малларда и Саймона Кэмерона Мора
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