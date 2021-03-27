Визит Ллойда Остина в Дели укрепляет отношения между Индией и США. Россия наблюдает

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Д.Он был закуской в ​​стратегической политике и оборонной программе Индии с 1970-х годов в СССР, а затем в России, на долю которой приходилась значительная часть корзины индийских закупок оружия. Однако в ближайшие месяцы и годы все изменится быстрее, чем когда-либо.

Несмотря на то что Боится Индия и США стремились углубить свое двустороннее и многостороннее сотрудничество и вывести его на новый уровень, а не говорить о приходе к власти администрации Джо Байдена. Основным фактором, привлекающим повышенное внимание, является Китай.

Как это ни парадоксально, Китай снова усиливает исторические связи Индии с Россией. Однако это не поступок Индии. Россия ближе всего к Китаю, чтобы противостоять Соединенным Штатам, их общей угрозе, независимо от интересов Индии.

Истинный Ллойд Остин Он был первым министром обороны США, который сопровождал Индию в его первой зарубежной поездке, которая, как правило, запланирована на встречи с союзниками США, и возглавляется Соединенными Штатами в их отношениях с Нью-Дели, будь то республиканцы или демократы.

«Индия, в частности, становится все более важным партнером в сегодняшней быстро меняющейся международной динамике. Я подтверждаю нашу приверженность всеобъемлющему и перспективному партнерству в области безопасности с Индией как центральной опоре нашего подхода к региону», – сказал Остин после встречи с министром обороны Раджнатхом. Сингх в Нью-Дели.

В своей роли Сингх сказал: «Мы рассчитываем на совместную работу, чтобы полностью реализовать потенциал Индо-американского Всеобъемлющего глобального стратегического альянса».

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Отношения Индии и США улучшились

Представители Индийского института обороны, безопасности и стратегии, два вышеупомянутых заявления – Остина и Сингха – ясно показывают, куда движутся отношения между Индией и США.

Они говорят, что две страны выходят за рамки пустословия друг другу, расширяют отношения продавца и покупателя и коллективно сосредотачиваются на текущих и будущих угрозах.

Таким образом, в ближайшие месяцы будут проведены многосторонние военные учения с участием США и других стран, полное выполнение трех низовых соглашений, подписанных между Дели и Вашингтоном, доступ к высокотехнологичному оборудованию за счет продажи оружия, более тесное сотрудничество на мировых форумах и рост притязаний Индии на мир в Афганистане.

Да, отношения между Индией и США сильно выросли за последнее десятилетие, несмотря на исторически значимую ядерную сделку, которая так и не была реализована полностью, в отношении которой бывший премьер-министр Манмохан Сингх разделил свое правительство.

С 1947 г. Индо-американские отношения Он столкнулся с недоверием времен холодной войны, слепой верой Вашингтона в Пакистан и отказом от ядерной программы Индии.

Но в последние годы, особенно при правительстве Нарендры Моди, партнерство неуклонно улучшается.

К. Раджа Мохан, директор Института исследований Южной Азии, пишет:Растущий разрыв между внешнеполитическими дебатами Индии и политикой». Он говорит: «В основе этой проблемы лежит нежелание индийского внешнеполитического сообщества с индийской стороны принять или принять расширяющийся сдвиг в отношениях Индии с Соединенными Штатами».

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Но до сих пор Индия по-прежнему уважает Россию

Хотя все в индийском оборонном, оборонном и стратегическом истеблишменте говорят о растущих отношениях между Индией и США и их потенциале, они ясно дают понять, что это не произойдет за счет отношений с Россией.

Они утверждают, что Индия всегда развивала отношения с Россией. Поэтому, когда Индия исполняет «танго с США», ееБалет с РоссиейПродолжается.

Даже соглашения о безопасности заключаются, чтобы сделать обе стороны счастливыми и получить лучшее для Индии. Но затем США чувствуют себя несколько небезопасными, поскольку отношения Индии с США за последние несколько лет стали ближе.

Обсуждения, касающиеся отношений между Индией и США, часто возникают во время контактов прессы с российским сообществом по безопасности и стратегическим вопросам или с правительством.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил четкое заявление из Москвы о том, насколько смущающими были слова «четверки», которые Квад охарактеризовал как игру против США, подталкивающих Индию к Индии.

Однако, что касается Индии, Компиляция Ответ нужен Китаю.

Интересно, что ранее в этом месяце Россия опровергла Отчет Он сказал, что Москва исключила Индию из переговоров по Афганистану, в которые входил Китай.

Госсекретарь США Энтони Блинген направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани и Абдулле Абдулле, председателю Высшего совета национального примирения, после чего он созвал региональную конференцию с участием США, Индии, России, Китая и Пакистана. И Иран обсудит «комплексный подход» к Афганистану.

Россия, вынужденная уточнить, заявила, что Индия играет «Самая главная роль» В Афганистане «в высшей степени глубокое вовлечение» в формы целенаправленного диалога «естественно».

Однако разъяснения России длились недолго. В интервью с министром иностранных дел Афганистана Ханифом Адмаром индус, Уточнено В нем говорилось: «Не приглашать Индию в Москву – неправильно, мы ясно дали понять. [to the organisers] (Россия) Мир, стабильность, региональная интеграция и процветание в нашем регионе невозможны без Индии ».

Раджеш Раджагопалан, профессор международной политики в Университете Джавахарлала Неру, пишет, что разногласия между Индией и Россией по поводу геополитики, вероятно, будут расти, и что Афганистан является одной из таких проблем. Он утверждает: «Хотя у Индии и России есть некоторые общие интересы, Москва вынуждена понимать Нью-Дели. Конфликт России с Западом широко распространен, особенно с Соединенными Штатами, что вынуждает Москву сильно опираться на Пекин. Это означает, что Индия и Россия в ближайшее время будут меньше привыкать друг к другу. ”

По словам Раджи Мохана, Индия продолжает подчеркивать свои отношения с Россией, как говорит Раджа Мохан: «Официальный Дели отошел от антиамериканских традиций».

Сцены частные.

Отредактировал Анураг Субба

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