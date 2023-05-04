Визит министра Липавского в США: «Чешско-американские отношения никогда не были такими крепкими и интенсивными, как сегодня»



Министр иностранных дел Ян Липавский посетил Соединенные Штаты Америки с 1 по 4 мая 2023 года. В беседах с главой дипломатии США Энтони Блинкеном министры подтвердили намерение и впредь поддерживать Украину. Вместе министры представили Совместное заявление о свободе СМИ. Во время встречи в Вашингтоне госсекретарь Липавский начал 11-й раунд стратегического диалога с заместителем госсекретаря Нуланд. Важной частью визита стало подписание Артемидских соглашений, которые были созданы с целью сотрудничества в освоении Луны, Марса и других космических тел.

Вопрос Украины доминировал на встрече министров США и Чехии. Они подтвердили свою приверженность дальнейшей поддержке Украины в гуманитарной и военной сферах, а также в послевоенном восстановлении Украины. Министр Липавский подчеркнул, что необходимо усилить изоляцию России на международной арене и пресечь злонамеренную деятельность России в третьих странах. Тони Блинкен много раз благодарил нас за помощь, которую мы оказали Украине. Мы едины во мнении, что необходимо как можно скорее обуздать поползновения Российской империи и обеспечить восстановление территориальной целостности и суверенитета. — сказал министр Липавский. Они также обсудили возможности сотрудничества в области безопасности, энергетической безопасности и возможности сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе (подробнее о переговорах министра Липавски и Энтони Дж. по делам Чешской Республики (mzv.cz)).

Помимо встречи со своим американским коллегой, госсекретарь Липавский во вторник, 2 мая, начал стратегический диалог, который представлял собой экспертную консультацию высокого уровня между двумя госдепартаментами. Итоги стратегического диалога были представлены в совместном заявлении. (Совместное заявление о свободе СМИ | Министерство иностранных дел Чешской Республики).

В штаб-квартире НАСА в Вашингтоне секретарь Липавски подписал Соглашение Артемиды в среду, 3 мая, в присутствии администратора НАСА Билла Нельсона. Подписав Соглашения, Чешская Республика демонстрирует свою приверженность мирному и ответственному исследованию космоса, а также укрепляет свое сотрудничество с Соединенными Штатами и другими близкими партнерами в области космических исследований. «Чешской космической экосистеме есть что предложить. Мы считаем, что подписание будет стимулировать развитие институционального и промышленного сотрудничества в сообществе Artemis и непосредственно между Чехией и Соединенными Штатами в области космической деятельности, включая сотрудничество, которое, вероятно, приведет к полеты в космос», Соруководитель чешской дипломатии.

Наследие Вацлава Гавела и поддержка прав человека и демократии являются приоритетом для министра Липавски. Вот почему он также обсудил это с Амандой Беннетт, генеральным директором Агентства США по глобальным медиа. Вместе они обсудили поддержку независимых СМИ, и министр подтвердил приверженность чехов делу защиты основных прав человека, включая свободу выражения мнений. Министр Липавский также встретился с руководителями институтов политических партий — Национального демократического института (НДИ) и Международного республиканского института (МРИ). Во время встречи с Дереком Митчеллом, президентом Национального демократического института, также упоминалась Мадлен Олбрайт, уроженка Чехии, тесно связанная с институтом.

Кроме того, министры приняли участие в панельной дискуссии экспертов с делегатами влиятельного аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет США, или ACUS), а также присоединились к пленарной дискуссии в Институте Хадсона (полностью текст выступления можно найти на https ://www.mzv.cz/jnp/en/about_the_ministry/organization_of_the_ministry/minister/speeches_and_articles/hudson_institute.html). На мероприятии Matchmaking USA он познакомился с представителями чешских компаний. Его интересовала возможность улучшения поддержки экспорта и иностранных инвестиций со стороны МИД.