Визит посла России в Оксфорд был омрачен проукраинским протестом

Проукраинские активисты

Проукраинские демонстранты вчера вечером ушли с чувством «отвращения», когда протестовали возле частного дома, куда был приглашен посол России.

в Оксфорд Русский клуб позволил послу Андрею Келину выступить перед своими членами и теми, кто выступил, в короткой дискуссии в формате вопросов и ответов.

Г-н Киллен — противоречивая фигура, ранее отрицавший зверства на Украине и обвинявший Великобританию в эскалации войны в Украине.

Oxford Mail: Полиция следит за проукраинскими активистами

Полиция следит за проукраинскими активистами (Фото: Эд Хэлфорд)

Еще до мероприятия член парламента от Восточного Оксфорда Аннелиз Доддс выразила опасения, что посол Получите «площадку для выступления от имени режима Владимира Путина».

Она призвала не проводить мероприятие и вместо этого предложила «перебежчику» из России или «украинской жертве» рассказать о последствиях вторжения.

Около 15 демонстрантов стояли у частного дома На Роулинсон-роуд в Северном Оксфорде и русские, и украинцы говорили о своем «отвращении» к тому, что этому событию было позволено продолжаться.

Украинские студенты, обучающиеся в Оксфордском университете, рассказали Oxford Mail, что многие из них подали заявки на участие в мероприятии, но им было отказано в доступе.

Oxford Mail: проукраинская активистка Анна Хоуп

Проукраинская активистка Анна Хоуп (Фото: Эд Хэлфорд)

Один из присутствующих сказал, что сессия не была реальной возможностью для людей задавать вопросы российскому послу или оспаривать г-на Киллена по поводу предыдущих замечаний, которые он сделал по поводу конфликта.

24-летняя Ада Вордсворт, студентка Оксфордского университета, была «крайне возмущена» тем, что послу была предоставлена ​​возможность выступить.

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Г-жа Вордсворт объяснила: «Они утверждают, что это мероприятие представляет собой свободу выражения мнений, и они имеют на это право.

История продолжается

Но это неправда, потому что я и другие люди написали им, чтобы попытаться получить билеты.

«Мы не получили билеты, потому что нас всех объединяет проукраинский контент в социальных сетях».

Oxford Mail: частная резиденция, где выступал посол

Особняк, где выступал посол (Фото: Эд Хэлфорд)

Миссис Вордсворт приостановила получение степени магистра, когда в Украине разразилась война, и основала благотворительный фонд под названием «Хареб».

Эта благотворительная организация впервые начала работать на польско-украинской границе в марте 2022 года и поддерживала беженцев, бежавших от войны.

По словам г-жи Вордсворт, после освобождения Харькова в сентябре благотворительная организация сосредоточилась на восстановлении зданий и домов в городе.

Кэти Дегтярева, россиянка, бежавшая из Москвы и изучающая социологию и демографию в Оксфордском университете, сказала, что ей «ненавистно» то, что «некоторые люди узнают о России через этого человека».

Oxford Mail: Велосипед с антироссийской растяжкой

Велосипед с антироссийской растяжкой (Фото: Эд Хэлфорд)

Дегтярева сказала, что ей пришлось бежать из родной страны, потому что она регулярно протестовала и «очень боялась», что ее могут арестовать.

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«Я знаю, что для меня было бы опасно возвращаться в Россию, потому что я продолжаю протестовать, и это очень грустно, потому что это все еще мой дом», — пояснила она.

Дегтярева сказала, что многие россияне были вынуждены покинуть свои дома и «бросить все».

Дегтярева объяснила, что протесты в России были совершенно другим опытом, поскольку вам нужно было упаковать предметы первой необходимости, такие как еда и вода, на случай, если вас поймают.

Она добавила: «Приятно чувствовать, что вы в безопасности и что посол России — нежеланный человек».

Oxford Mail: Безопасность российского посла

Безопасность посла России (Фото: Эд Хэлфорд)

Четверо полицейских стояли через дорогу от дома и наблюдали за протестующими.

Они помогли расчистить дорогу, чтобы машина посла могла уехать, когда мероприятие закончится.

24-летний Робин Вулли, опытный переводчик с русского и украинского языков, сказал, что Оксфордский русский клуб пригласил посла для «воздействия» и «использовал имидж Оксфордского университета для продвижения мероприятия».

Вулли сказал, что решил протестовать, потому что «как человек, которому небезразлична Украина», он «чувствовал ответственность за это».

Он добавил: «То, что здесь происходит, не следует принимать».

Oxford Mail: Баннер против мистера Киллена

Баннер против мистера Киллина (Фото: Кэти Окунева для Оксфордских вооруженных сил.)

В акции приняли участие и россияне, которые не являются студентами, но живут в городе.

35-летняя Катерина Козина работает в Оксфордском научном парке и говорит, что людям важно знать, что клуб «не представляет взгляды русских в Оксфорде».

Она объяснила: «Я хотела прийти и выступить солидарно с украинцами, потому что посол не представляет большинство россиян».

Oxford Mail: проукраинские активисты

Проукраинские активисты (Фото: Анна Хоуп для FAR Oxford)

На вопрос, следует ли разрешить проведение этого мероприятия во имя свободы слова, г-жа Козина ответила: «Я выступаю за свободу слова, но я не думаю, что это применимо к оправданию военных преступлений или оправданию геноцида в Украине».

Оксфордский координатор женского антивоенного сопротивления Анна Хоуп, 25 лет, сказала Oxford Mail, что люди, которые решили посетить мероприятие, были «не нашей аудиторией».

Она повторила комментарии г-жи Косиной, заявив, что их присутствие за пределами частной резиденции должно было показать, что послу не рады в Оксфорде.

Oxford Mail: проукраинская активистка Кэти Дегтярева

Проукраинская активистка Катя Дегтярева (Фото: Эд Хэлфорд)

Во время сессии вопросов и ответов присутствующие заявили, что посол России обвинил Великобританию в эскалации войны, а бывший президент Оксфордского русского общества Алекс Кокчаров заявил, что посла «нанесли ножевые ранения».

Он объяснил: «Я пришел на мероприятие, чтобы задать ему неудобные вопросы, потому что знал, что не могу остановить мероприятие.

«Посол отвечал на вопросы дипломатично и явно вел официальную отчетность».

Тем не менее, г-н Кокчаров сказал, что присутствующим были показаны «два разных рассказа, которые противоречат друг другу», и сказал, что люди могут «решить для себя, что на самом деле правильно».

Г-н Кокчаров сказал, что некоторые из присутствующих «открыто поддерживали действия России в Украине», но подчеркнул, что «большая часть аудитории была настроена весьма воинственно».

Оксфордский университет полностью дистанцировался от клуба и подчеркнул, что он не входит в число «зарегистрированных студенческих обществ».

Представитель Оксфордского университета заявил, что позиция института в отношении войны на Украине «ясна».

Он сказал: «Приглашение г-ну Андрею Келину было отправлено из Оксфордского русского клуба, а не из Оксфордского университета или какого-либо из его зарегистрированных студенческих обществ.

Позиция университета по украинской войне ясна.

В апреле этого года собрание университета приняло резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину.

«Помимо размещения украинских семей в наших домах в Оксфорде, мы также приветствовали украинских аспирантов на стипендии в прошлом году и будем делать это снова в этом году».

Оксфордский русский клуб и посольство России обратились за комментариями.