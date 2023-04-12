Викенхайзеру, 42 бывшим канадским олимпийцам, запрещен въезд в Россию

Хейли Викенхайзер, Тесса Вертью и Клара Хьюз входят в число десятков бывших канадских спортсменов, которым запретили въезд в Россию за подписание манифеста, поощряющего отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже в следующем году на фоне вторжения страны в Украину.

В заявлении МИД России говорится, что он закроет свои границы для 333 канадцев, большинство из которых политики, в ответ на периодическое введение канадским правительством санкций в отношении России.

В список входит группа из 42 бывших канадских олимпийцев, которые в прошлом месяце подписали заявление, призывающее Олимпийский комитет Канады отказаться от идеи разрешить россиянам участвовать в Играх 2024 года, если Россия не уйдет из Украины.

Министерство иностранных дел России закрывает свои границы для 42 бывших канадских олимпийцев и 333 канадцев, включая бывшую танцовщицу на льду Тессу Вертью, как показано на фото выше. (Гетти изображения)

Канадское правительство также вошло в группу из 35 правительств, опубликовавших в феврале заявление, в котором говорилось, что без уточнения модели практического нейтралитета «мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям».

Комитет заявил в своем заявлении в прошлом месяце, что поддерживает исключение спортсменов, представляющих Россию и Беларусь, из международного спорта до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину.

Международный олимпийский комитет пока не решил, следует ли отстранить российских и белорусских спортсменов от парижской Олимпиады, заявив в прошлом месяце, что решение будет принято в установленном порядке. Однако МОК рекомендовал разрешить отдельным спортсменам из обеих стран, не связанным с военными, вернуться к соревнованиям в нейтральном положении.