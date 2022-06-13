Википедия борется с российским режимом; Требует удалить военную информацию об Украине

Фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, обжаловал решение суда в Москве с требованием удалить информацию о вторжении России в Украину, утверждая, что люди имели право знать факты войны. Московский суд оштрафовал Фонд Викимедиа на 5 миллионов рублей (88 000 долларов США) за отказ удалить то, что он назвал вводящими в заблуждение, из русскоязычных статей Википедии о войне, включая «российское вторжение в Украину», «военные преступления во время российского вторжения в Украину». », и «Резня в Боше.

«Это решение указывает на то, что достоверные и задокументированные сведения в Википедии, которые не согласуются с отчетами российских властей, представляют собой дезинформацию», — заявил помощник главного юрисконсульта Фонда Викимедиа Стивен Лапорт. Википедия, которая заявляет, что представляет «второй черновик истории», является одним из немногих оставшихся основных русскоязычных источников информации, которые были проверены на русском языке после репрессий против СМИ в Москве.

«Правительство нацелено на информацию, которая жизненно важна для жизни людей во время кризиса», — сказал Лапорт. «Мы призываем суд пересмотреть свое решение в пользу прав каждого на доступ к знаниям и свободу выражения мнений». Московский суд утверждал, что то, что он назвал дезинформацией в Википедии, представляет опасность для общественного порядка в России и что фонд, штаб-квартира которого находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, действовал на территории России.

На организацию подали в суд за то, что она не удалила запрещенную информацию. Дело было возбуждено Роскомнадзором, российским регулятором связи, который не сразу ответил на запрос о комментарии в Википедии. В апелляции Википедии, поданной 6 июня, подробности обнародованы в понедельник, утверждается, что удаление информации является нарушением прав человека. Она сказала, что Россия не имеет юрисдикции в отношении Фонда Викимедиа, который доступен по всему миру более чем на 300 языках.

Записи в Википедии пишутся и редактируются добровольцами. Отчеты о войне, крупнейшем сухопутном вторжении в Европу со времен Второй мировой войны, сильно разнятся и стали крайне политизированными, поскольку журналистов как в Москве, так и на Западе регулярно обвиняют в дезинформации о войне.

Украина заявляет, что является жертвой неспровоцированного имперского захвата земель Россией и будет бороться до конца, чтобы вернуть земли, захваченные российскими войсками. Киев неоднократно просил Запад о дополнительной помощи в борьбе с Россией. Президент Владимир Путин и российские официальные лица не используют слова «война» или «вторжение». Они охарактеризовали это как «специальную военную операцию», направленную на предотвращение преследований русскоязычных на востоке Украины.

Путин также говорит, что этот конфликт знаменует собой поворотный момент в истории России: восстание Москвы против Соединенных Штатов, которое, по его словам, унизило Россию после распада Советского Союза в 1991 году и подтолкнуло к расширению военного союза НАТО. Украина и ее западные покровители отвергают обвинения Москвы в том, что русскоязычные подвергаются преследованиям. Киев заявляет, что российские войска совершали военные преступления, в том числе убийства, пытки и изнасилования, в таких местах, как Буча.

Россия утверждает, что предполагаемые доказательства военных преступлений состоят из тщательно сфабрикованных фейков, а Украина и ее западные покровители распространяют дезинформацию о российских войсках.