Викторина: проверьте свои общие знания о PlayStation — версия 15

Что вы знаете о PlayStation и игровой индустрии, которая ее окружает? Если вам нравится энциклопедия PlayStation во время прогулки, почему бы не проверить свой ум с помощью викторины на общие знания PlayStation?

Это 15-й выпуск теста общих знаний PlayStation. Вы можете получить трещину в наших предыдущих тестах, Нажмите на эту ссылку.

Ниже вы найдете 15 вопросов общего характера с несколькими вариантами ответов. Некоторые из них относительно легко, другие очень трудно.

Мы будем публиковать новые тесты на общие знания на PlayStation каждые две недели, так что не забывайте заглядывать сюда. А пока удачи (может понадобиться)!