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Викторина: проверьте свои общие знания о PlayStation — версия 15

7 августа, 2022
Artem Sokolov

Что вы знаете о PlayStation и игровой индустрии, которая ее окружает? Если вам нравится энциклопедия PlayStation во время прогулки, почему бы не проверить свой ум с помощью викторины на общие знания PlayStation?

Это 15-й выпуск теста общих знаний PlayStation. Вы можете получить трещину в наших предыдущих тестах, Нажмите на эту ссылку.

Ниже вы найдете 15 вопросов общего характера с несколькими вариантами ответов. Некоторые из них относительно легко, другие очень трудно.

Мы будем публиковать новые тесты на общие знания на PlayStation каждые две недели, так что не забывайте заглядывать сюда. А пока удачи (может понадобиться)!

Проверьте свои общие знания о PlayStation — версия 15
последствия

Я забил Икс неуместно 15-й.

  • 0-5: PlayStation Casual — не сдавайтесь, в следующий раз всегда есть время!
  • 6-10: Поклонники PlayStation. Эй, неплохо, вы знаете свою PlayStation!
  • 11-15: Энциклопедия PlayStation — Вау, тебе стоит устроиться на работу в Push Square!

Итак, как дела? Знаете ли вы PlayStation, как вы думали? Обязательно заходите каждые две недели, чтобы пройти более общие тесты на знание PlayStation.

Если вы хотите больше тестов Push Square прямо сейчас, проверьте это Нажмите на эту ссылку.

О, и не забудьте поделиться своими результатами в разделе комментариев ниже!

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