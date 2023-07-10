Викторию Азаренко из Беларуси освистали на Уимблдоне после поражения от Элины Свитолиной из Украины

УИМБЛДОН, Англия (AP) — Виктория Азаренко заявила, что «несправедливо» то, что ее освистали на Уимблдоне после поражения от украинской соперницы Элины Свитолиной в воскресенье.

Азаренко из Беларуси только что проиграла на тай-брейке в третьем сете, зная, что Свитолина не обменивается рукопожатием с игроками из России и Беларуси после матчей в знак протеста против Русское вторжение Украина — Подошел прямо к судье, чтобы пожать руку.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, похоже, немного подбодрила Свитолину, которая выиграла со счетом 2-6, 6-4, 7-6(9).

Но когда она собрала свое снаряжение и пошла маршем от Двора №1, где толпа болела за Свитолину, посыпались возгласы.

«Я не могу контролировать толпу. Это было несправедливо», — сказала Азаренко, отметив, что толпа пьет. Что есть, то есть. что я могу сделать?»

Неясно, подумали ли фанаты, что Азаренко оскорбила Свитолину, но белоруска покачала головой, когда вышла, и ударила руками или кулаками над головой.

На Открытом чемпионате Франции у украинских игроков все было по-другому. Марту Костюк освистали Когда Арина Соболенко из Белоруссии не пожала руку в сети. Свитолина рассказала, что ее тоже освистали в Париже.

«Лично я считаю, что теннисные организации должны сделать заявление о том, что рукопожатий между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет», — сказала Свитолина. «Я не знаю, понятно ли это людям. Некоторые люди на самом деле не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это правильный способ сделать это».

33-летняя Азаренко, которая в подростковом возрасте переехала из Беларуси в США, рассказала, что всегда была в хороших отношениях со Свитолиной.

А что уж говорить о толпе, тут и говорить нечего, — сказала Азаренко. «Она не хотела пожимать руку русскому и белорусскому народу. Я уважал ее решение. Что я должен был делать? Я остался и ждал? Я сделал то, что считал уважительным к ее решению».

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АП Теннис: https://apnews.com/hub/теннис И https://twitter.com/AP_Sports