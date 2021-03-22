Виктор Лукашенко и российские спортивные чиновники обсудили подготовку к Олимпиаде

Минск, 17 марта. (Белта). Виктор Лукашенко провел свою первую официальную встречу в качестве президента Олимпийского комитета Беларуси с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Бозденяковым и министром спорта России Олегом Матицыным 17 марта в Москве. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с предстоящими Олимпийскими играми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Главной темой была подготовка спортсменов к 32-м Олимпийским играм в Токио. Биологическая временная, климатическая и географическая адаптация к игровым условиям выделяется на заключительном этапе подготовки к Играм. Не менее важны инфраструктура и научные, методические и технологические возможности тренировочных и совместных сборов. Обе стороны также обсудили вакцинацию спортсменов и других делегатов в соответствии с рекомендациями по безопасности здоровья, выпущенными Организационным комитетом Токио 2020 и Международным олимпийским комитетом.

Виктор Лукашенко и Станислав Бозденяков обсудили программы обмена опытом с участием Олимпийского комитета Беларуси, Олимпийского комитета России и других стран, в том числе проекты, продвигаемые Международным олимпийским комитетом солидарности. Речь шла о расширении возможностей участия белорусских специалистов в программах Российского международного олимпийского университета, участии юных белорусских спортсменов в Международном юношеском олимпийском форуме, а также о подготовке к Форуму лидеров национального олимпийского комитета стран СНГ и СНГ. Балтийские государства. Грузия намечена на осень этого года в Ташкенте.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Бозденяков отметил, что визит белорусской делегации важен, поскольку стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию и укреплению сотрудничества.

«Мы очень рады принимать коллег из Республики Беларусь в Олимпийском комитете России. Мы сегодня обсуждали самые разные темы, и хочу отметить, что диалог был конструктивным и полезным. Наши соседи и коллеги, проводившие великолепный Вторые Европейские игры, продолжаем готовиться к Олимпийским играм в Токио, руководя, как и все участники Олимпийского движения, интересами спортсменов и создавая максимально комфортные условия для их спортсменов … Наши позиции точно такие же в в связи с этим. Именно поэтому мы уделили так много времени подробному обсуждению совместной подготовки спортсменов на Олимпийских играх не только летом, но и зимой. Мы также хотели бы пригласить наших белорусских коллег для участия в образовательных и молодежные проекты и другие проекты, направленные на продвижение олимпийских, олимпийских ценностей и единства всей нашей олимпийской семьи », – подчеркнул Станислав Бозденяков.

Он добавил, что такие встречи помогают обмениваться опытом и вырабатывать умные методы решения любой проблемы.

Президент Олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко подчеркнул, что Белорусский национальный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России всегда поддерживали тесные дружеские отношения и занимают схожие позиции по многим вопросам, связанным с развитием спорта и олимпийского движения.

«Предстоящие Олимпийские игры в Токио и Олимпийские игры 2022 года в Пекине, несомненно, будут иметь огромное значение для наших стран. Нам нравятся предложения Минспорта России, особенно идея организации совместных тренировочных сборов в Сибири и России. Дальний Восток. Со своей стороны Беларусь готова помочь организовать сборы для спортсменов. «Россияне, если потребуется. Хочу отметить, что наши спортивные сооружения всегда готовы принять спортсменов из братской России. Спортсмены активно используют белорусские центры олимпийской подготовки. «Стайки, Раубичи, Лыжный центр Фристайл и другие спортивные сооружения при подготовке к важным международным мероприятиям», – сказал Виктор Лукашенко.

Он поблагодарил Олимпийский комитет России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участвовать в программах Российского международного олимпийского университета и приглашение принять участие в Международном юношеском олимпийском форуме. Виктор Лукашенко отметил: «Уверен, что наши спортивные организации и дальше будут укреплять отношения».

По словам министра спорта России Олега Матицына, Россия и Беларусь являются надежными партнерами в спорте, что способствует установлению братских и дружеских отношений. Считается, что обмен опытом в профессиональном и массовом спорте, а также совместные исследовательские проекты способствуют развитию спорта в России и Беларуси.

Россия и Беларусь подписали программу сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2022 год в Бресте в октябре 2020 года. Мы сотрудничаем в научно-методической поддержке наших национальных сборных и организуем совместные сборы. Мы готовы рассмотреть возможность создания совместных тренировочных сборов в наших тренировочных центрах в Сибири и на Дальнем Востоке, которые обладают инфраструктурой и оборудованием для успешной подготовки наших национальных сборных перед крупными международными соревнованиями », – сказал Олег Матыцын.