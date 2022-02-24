Виктор Постол сосредоточился, избегая новостей Украины и России

Лас-Вегас — Виктор Постол мало что знает о том, что происходит на его родине, хотя и знать не хочет. Бывший чемпион в легком весе, гордый украинец, сразится с Гэри Антуаном Расселом в субботу (22:00 по восточноевропейскому времени, Showtime) в ключевом матче своей карьеры.

Постол, обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе в 2015 и 2016 годах, имеет счет 31-3 и 12 нокаутов. Его побеждали только лучшие из лучших: Теренс Кроуфорд, Реджис Прогресс и Хосе Рамирес.

Рассел самый перспективный. Запредельные -500 на выигрыш в BetMGM. Постол +350.

Постол провел первые три недели своего тренировочного сбора в Украине, а в последний месяц отправился в Лос-Анджелес, чтобы финишировать с Фредди Роучем. Он оставил свою жену Ольгу и их сыновей-близнецов Тимофея и Лукиама, обоим по 5 лет, в доме в Броварах, Украина, недалеко от Киева.

Он разговаривает с Ольгой каждый день, но старается не смотреть и не читать новости из дома. Он надеется — почти надеется, в отличие от того, — что то, что кажется неминуемым вторжением России, не произойдет.

Часть российских войск уже пересекла границу с Украиной, которая призвала свои резервные силы для подготовки к обороне своей родины. Россия эвакуировала своих дипломатов из Украины, а в среду украинские банки и правительство подверглись кибератакам.

Президент Байден призвал американцев эвакуироваться из Украины и ввести экономические санкции против России. Президент описал действия РоссииГрубое нарушение международного права. «

Несмотря на все это, Постол находится в Лас-Вегасе, отчаянно пытаясь избежать новостей, как будто они могут каким-то образом изменить планы российского президента Владимира Путина. Он говорит, что никогда серьезно не думал о том, чтобы не воевать, и сказал, что надеется на дипломатическое решение.

«Я надеюсь, что войны не будет», — сказал Постол, который сказал, что его жена и близнец пока в безопасности. «Я стараюсь не следить за новостями, потому что это тяжело. Я никогда не думал о том, чтобы не сражаться. Я думаю, что это может быть скорее политическая борьба, чем настоящая война. Я сделал. У меня есть работа здесь «.

История продолжается

«Очевидно, что я беспокоюсь об этом и имею некоторые представления о том, что может произойти. У меня есть люди в Украине, которые при необходимости позаботятся о моей семье, но они в безопасности и говорят мне, что все в порядке».

Поскольку его родная Украина находится на грани войны, Виктор Постол пытается сосредоточиться на своем следующем бою в субботу. (Фото Джеффа Холмса/PA Images через Getty Images)

В наши дни Украина стала своего рода силой в профессиональном боксе. В стране с населением 41 миллион человек живут два лучших боксера мира, объединенный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик и легковес Василий Ломаченко.

Постол надеется вернуть себе пояс в 140 фунтах и ​​получить шанс побороться за объединенный титул.

Виталий Кличко, бывший чемпион в супертяжелом весе, является мэром Киева и другом Постола. Как и Владимир Кличко, украинец, который также был бывшим чемпионом в супертяжелом весе.

Братья Кличко входят в число лидеров, выступающих против российского вторжения и стремящихся сохранить Украину независимым государством.

Постол сказал, что разделяет много взглядов на ситуацию с братьями Кличко, но не смог поговорить с ними о том, что происходит.

Субботняя победа будет иметь большое значение для его карьеры и может сделать его реальным претендентом на титул, но он не собирается использовать ее в качестве боевого клича для украинцев, которые боятся своего будущего.

«Меня это не мотивирует, потому что я стараюсь не думать об этом», — сказал Постол. «Если я это сделаю, это повредит моей концентрации. В своей карьере я действительно хорошо справлялся с отвлекающими факторами. Мой бой с Рамиресом трижды откладывался, и я шел дальше. Это было безумие. Это.»

«Но я не уверен, что это вдохновит кого-то на данный момент. Это просто случай, когда моя работа заключается в том, чтобы заботиться о своей семье, и я хочу делать это как можно лучше».

И поэтому он будет сидеть в своем гостиничном номере и проводить время до ночи боя, изо всех сил пытаясь избежать плохих новостей, которые могут прийти с другого конца мира.

Это не оптимально, но это не в его руках.

«Как профессионал вы узнаете, что есть вещи, которые вы можете контролировать, и вещи, которые вы не можете контролировать», — сказал он. «Я сделаю все возможное с вещами, которые я могу контролировать, и это все, что я могу сделать. Я надеюсь, что будет мир, и я оптимистично смотрю на политиков, но на данный момент у меня есть только одна работа — сражаться. ”