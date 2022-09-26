Винная пресса: 10 вопросов Джине Дэвис, виноделу из DuMOL

Винодельня Domol Winery в калифорнийской долине реки Русская в округе Сонома производит сложные землистые вина уже более двух десятилетий.

Основанная в 1996 году и названная в честь мальчиков-виноделов (Дункан и Молли), винодельня DuMOL построила свою репутацию благодаря своей приверженности созданию пленительных вин с использованием только двух сортов винограда — пино нуар и шардоне.

Domol теперь делает некоторые вина, используя другие сорта винограда, в том числе Sauvignon Syrah и Cabernet. Но они по-прежнему славятся своей элегантной элегантностью и утонченными пинорными чайками.

В чем секрет их успеха?

Каждое вино оживляет уникальное ощущение места в Долине Русской реки. Как и в Бургундии во Франции, в этой части Северной Калифорнии часто бывает прохладная и влажная погода. Но, в отличие от Бургундии, Тихий океан находится очень близко, что придает винам DuMOL действительно отчетливые, мутные вкусы и ароматы.

Уже более 20 лет винодел и совладелец Энди Смит возглавляет DuMOL, возглавляя разнообразную команду преданных своему делу сотрудников. В последние годы в эту преданную команду входил партнер-винодел Джина Дэвис.

На этой неделе вы можете узнать больше о философии виноделия DuMOL и подходе Дэвиса к виноделию, а также мои недавние дегустационные заметки о трех винах DuMOL.

Надеюсь вам нравится.

10 ВОПРОСОВ ВИНОДЕЛУ ДЮМОЛЯ ДЖЕННЕ ДЭВИС

1) Каковы ваши первые воспоминания о вине? Вы выросли в винодельческой семье в Огайо? Или вы познакомились с вином по-другому?

На самом деле я нашел свой путь к вину благодаря своей любви к садоводству. Выросший на юго-западе Огайо, виноделие не было профессией, которую многие считали. Раньше я работал в местном питомнике растений и всегда искал работу, связанную с сельским хозяйством и отсутствием работы в офисе. В старшей школе я познакомился с женщиной по имени Карен Колер из Огайо, которая стала виноделом в долине Напа. Однажды во время летних каникул я посетил Карен, и она провела меня по виноградникам, попробовала спелые ягоды с лоз и отвела меня в красивый каменный погреб, где она ферментировала свое вино. После этого опыта я решил стать виноделом!

2) Какие вина вам нравились в начале и ваши вкусы изменились с годами?

Как и многие люди, я начал пить недорогое вино в больших количествах еще в колледже. После окончания Университета штата Огайо я переехал через всю страну в Напу, и мне очень повезло: меня наняли подмастерьем на виноградниках Opus One. Это был мой первый опыт работы с изысканными винами с упором на виноградники, и я действительно влюбился в выращивание винограда. Интересно, что во время работы в Австралии с австралийским виноделом, который был увлечен пино нуар, она испытала некоторые изменения в жизни пино нуар Сонома. Именно тогда я решил, что пино нуар и шардоне Сонома — это то место, где я в идеале хотел бы приземлиться и положить начало своему виноделию.

3) Почему вы решили стать виноделом?

Будучи подростком, когда я впервые узнал о виноделии как о карьере, я сразу же был заинтригован. Мне нравилась идея выращивать что-то, работать с матерью-природой и под ее контролем, создавать что-то от начала до конца. С каждым шагом моей карьеры, от варки пива в Колумбусе, штат Огайо, и возделывания сельскохозяйственных культур в Калифорнии и Австралии до получения степени магистра виноделия, я становился все более и более увлеченным. Мой путь был постепенным, и с каждым шагом вглубь мира вина я все больше и больше стремился сделать его своей профессией.

4) На сайте винодельни о винных работниках написано: «Мы живем вином. Это не просто приглашение». Это верно для вас? Пожалуйста, объясни.

Виноделие – поистине уникальная работа. Каждый год у нас есть одна попытка сделать лучшее вино из тех конкретных виноградников, за которыми мы ухаживали весь год, а в некоторых случаях и десятилетиями. Каждый год отличается. Всегда есть неожиданные вызовы и проблемы, которые нужно решить, и это всегда требует много тяжелой физической работы; Но в этом и прелесть и красота! Это может стать немного захватывающим, жизнь и поиски, чтобы сделать лучшие вина, которые вы можете получить из этих удивительных мест.

5) Как бы вы описали вино DuMol тому, кто с ним не знаком?

В DuMOL мы стремимся производить точные чайки Нуар и Шардоне, ориентированные на виноградники, из лучших мест в зеленой долине с прохладным климатом долины Русской реки. Я думаю, что наше вино очень сбалансированное и выразительное. Нам повезло работать и развивать одни из лучших мест в Сономе. Каждая виноградная лоза уникальна, и каждое вино будет иметь разный вкус, в зависимости от того, из какой части винограда взят виноград. Некоторые вина будут более хрустящими и с более красными фруктами, в то время как другие будут более шелковистыми с более глубоким и темным вкусом. Независимо от конкретного выражения, наши вина сбалансированы с впечатляющей концентрацией вкуса. Кроме того, красивая, яркая и высокая кислотность позволяет им наслаждаться едой и стареть долгие годы.

6) На что следует обратить внимание при дегустации вина DuMol?

С момента первого урожая в 1996 году DuMOL тщательно собрала группу из более чем двадцати выдающихся ферм и ферм-партнеров, с некоторыми из которых мы работаем более 25 лет. Каждый виноградник специально и тщательно культивируется, чтобы раскрыть его почерк, отличительные черты каждого места, выраженные через плоды. Чтобы достичь этого, наше виноградарство ставит виноградную лозу в центр обсуждения, уделяя особое внимание здоровью почвы и виноградных лоз, что позволяет нам иметь легкое прикосновение. Мы стремимся свести к минимуму внешнее воздействие на виноградники и виноделие, используя практический подход, основанный на том, что нам приносит каждое вино. Работая с этим высококачественным виноградом, мы можем очень легко подходить к нашему виноделию.

7) Что вы узнали о виноделии в DuMol, чего не знали раньше?

Виноделие — это стимулирующая работа, потому что постоянно приходится узнавать что-то новое. Вы можете глубоко погрузиться во множество различных аспектов виноделия, таких как почвоведение, физиология растений, химия ферментации, экстракция фенолов и эффекты бочек. У каждого вина есть только один шанс сделать свое собственное вино, поэтому оно поддается обучению и росту винодела на протяжении всей жизни. Один аспект, который вы узнаете очень рано, — это важность расположения виноградных лоз. Каждый серьезный продукт скажет вам; Самым важным фактором в виноделии является место. Как и любой великий шеф-повар, вы настолько хороши, насколько хороши ваши сырые ингредиенты. Связано это с тем, что я также научился доверять винограду этих замечательных веб-сайтов. Если вы выберете правильное время для выращивания лозы и качество урожая будет высоким, вы можете доверять качеству винограда и вам не нужно вмешиваться. Мы работаем с некоторыми из наших виноградников более 20 лет, и с этим опытом приходит уверенность и способность знать и доверять винограду. Это позволяет нам применять подход laissez-faire к виноделию.

8) На сайте винодельни о философии винодельни говорится, что «каждая бутылка встроена в виноградник». Что вы думаете о своей роли винодела в DuMol?

В DuMOL мы фокусируемся на винах для конкретных мест, которые выражают свою землю. Через нашу ассоциацию с землей, фруктами и временем года мы можем определить различные выражения одного места и определить комбинации на винограднике до того, как вино попадет в погреб. В результате получается верная интерпретация того, что дают нам время года и земля. Наши вина аутентичны и классичны, сделаны с минимальным вмешательством. Хотя он может варьироваться в зависимости от того, где расположен виноградник, он всегда имеет глубокую направленность и прекрасную чистоту. Мы твердо верим, что каждое вино Domol рассказывает оригинальную историю. Эти истории начинаются на виноградниках, некоторые из которых восходят к началу 1960-х годов, когда были посажены наши самые старые виноградники. Они строятся на этой основе, перечисляя каждое вино, описывая через вкус, текстуру и аромат уникальные сельскохозяйственные и климатические условия, с которыми мы сталкиваемся каждый год. Каждое вино формируется в процессе сбора урожая, производится на винограднике и проходит через винодельню к столу.

9) Как прошел вегетационный период в этом году? Вы ожидаете большой урожай на 2022 год?

У нас большие ожидания на 2022 год. У нас был относительно прохладный вегетационный период с ухудшением засушливых лет. Поэтому ягоды маленькие, а урожайность немного низкая, что приводит к большой плотности в свежем виде. Теперь терпеливо ждем окончания дрожжей и долгого 15-месячного подъема в бочке.

10) У вас есть любимое вино или вермут DuMol? И если да, то почему? Что это за вино, которое вы любите?

В нашем виноделии очень легкое прикосновение. Наша цель — сделать вино с оплатой за место, чтобы вкус этого места, Таким образом, наши вина будут естественным образом выражать уникальные характеристики антиквариата, позволяя создавать новые продукты и Захватывающие фавориты каждый год. Винодел, виноградарь и партнер Энди Смит в 2004 году посадил ряд вершин, обращенных на восток, в районе Зеленой долины долины Русской реки. Он расположен в 16 км от Тихий океан, поместье расположено на 30 акрах и разделено на четыре смежных участка. наша недвижимость Вино Карам всегда одно из моих любимых. Наш виноградник выращивается с очень высокой густотой лоз. Это приводит к поистине уникальной дегустации вин, наполненной экспрессией виноградников.

Заметки о дегустации вин

2019 DuMOL Estate Виноградник Долина Русской реки Пино Нуар

Дегустационные характеристики: Элегантное, маслянистое, землистое красное вино с мягкими оттенками вишни, малины, ежевики и черной лакрицы. Долгое и гладкое послевкусие. Упрощенные вкусы и вкусы. Настоящий шедевр от начала до конца. (Доступно для покупки в магазинах и онлайн)

Пино Нуар DuMOL Highland Divide Russian River Valley 2019

Дегустационные заметки: более мягкое красное вино с верхних виноградников винодельни. Мягкие ноты малины переплетаются с цветочными нотками, которые придают этому вину красивое послевкусие. Глубины его вкуса достаточно, чтобы этим великолепным вином можно было наслаждаться в течение нескольких часов. (Доступно для покупки в магазинах и онлайн)

2019 DuMOL Highland Divide Долина Русской реки Шардоне

Дегустационные заметки: это белое вино из того же виноградника, что и предыдущее вино, также имеет цветочные вкусы и ароматы. Однако в данном конкретном случае эти яркие и легкие ароматы включают персик и лимон, а также оттенки бузины и морской соли. (Доступно для покупки в магазинах и онлайн)

ваше здоровье!

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