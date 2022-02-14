Виртуализация Android 13 позволяет Pixel 6 запускать дистрибутивы Windows 11 и Linux.

первое Предварительная версия Android 13 для разработчиков Возможно, вы были немного обескуражены, но есть скрытая жемчужина с возможностью полной виртуализации на таких устройствах, как смартфон Google Pixel 6.

Это означает, что теперь можно запускать практически любую операционную систему, включая дистрибутивы Windows 11 или Linux, такие как Ubuntu или Arch Linux Arm, на телефоне с Google Tensor, и делать это на скорости, близкой к исходной.

Android и веб-разработчикkdrag0n«Протестировано несколько дистрибутивов Linux, скомпилированных для Aarch64 на Pixel 6 с Ubuntu 21.10, Arch Linux Arm, Void Linux и Alpine Linux с использованием «гипервизора KVM на Pixel 6 + Android 13 DP1».

Насколько я могу судить, сейчас мы вполне можем получить полную версию EL2 на рабочем оборудовании. Защищенные KVM являются необязательными и могут быть включены для каждой виртуальной машины, но для незащищенных виртуальных машин доступна полная функциональность KVM.

EL2 указывает уровни исключения руки, как показано на рисунке. На сайте разработчиков Arm. kdrag0n не остановился на этом и смог запустить Windows 11 на Pixel 6, а также через тот же Android 13 по умолчанию.

Windows Phone возвращается! А если серьезно, нам нужно посмотреть, все ли работает так, как ожидалось, но это выглядит многообещающе.

Но почему Google включил виртуализацию в Android? Маловероятно, что они просто хотели разрешить пользователям устанавливать Linux или Windows на телефон. Мишаал Рахман обратился к этому вопросу Примерно 2 месяца назад:

… Это связано с тем, что гипервизоры могут присутствовать или отсутствовать на машине, а когда они есть, то часто используются не по прямому назначению, а именно для запуска операционной системы на виртуальной машине! Вместо них используются Для таких вещей, как повышение безопасности ядра (или хотя бы пытается) и Воспроизвести другой код (например, сторонний код для DRM, шифрования и других двоичных файлов с закрытым исходным кодом) за пределами ОС Android.

Это в основном для безопасности и двоичных файлов, таких как DRM. В статье Мишаала также упоминается Исходный код виртуальной единицы и Инструктирует Объясните, как начать работу с защищенными виртуальными машинами.

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