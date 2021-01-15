Виртуальная реальность заставила меня переспать с Гленн Клоуз – Как повествование может навсегда измениться

Виртуальная реальность заставила меня переспать с Гленн Клоуз.

Что ж, мне нужно было что-то сделать. Она лежала прямо передо мной, умирая. Я подошла к краю кровати и потянулась, желая отдохнуть. Моя сестра Дейзи Ридли и я заглянули через кровать, затем избегали смотреть. Потом мы снова посмотрели на Клоуз, нашу мать, главу нашей деревни, которую прокляла ведьма Баба Яга.

Эта трогательная сцена была не в видеоигре или фильме, а в короткометражном фильме виртуальной реальности, выпущенном в четверг на Facebook FB.

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Наушники Oculus.

«Баба Яга», основанная на русской сказке, с Клоссом, Ридли, Кейт Уинслет и Дженнифер Хадсон в главных ролях, была создана Baobab Studios, одной из немногих продюсерских компаний, создающих анимационные истории для виртуальной реальности.

Режиссер Эрик Дарнелл, ветеран анимации, стоящий за такими успехами, как Antz и Мадагаскар, говорит, что даже после пяти лет создания историй в виртуальной реальности они все еще фундаментально изобретают новую повествовательную среду на лету, а ее правила и нормы все еще открываются.

«Очевидно, нам еще предстоит многому научиться», – сказал Дарнелл MarketWatch. «Мы находимся на той стадии, когда кино в основном изображало пьесы. Сначала я думал, что это больше похоже на создание 3D-фильмов, но я был смиренно осознал, что не могу вернуться к тому, что знаю о кино – это нечто совершенно другое».

Магда и ее Фонарь в короткометражном фильме виртуальной реальности Баба Яга. Baobab Studios





Виртуальная реальность остается нишевым рынком, преобразующей технологией, которая в течение многих лет была на грани того, чтобы вырваться из своего кокона. Но 2021 год, похоже, станет еще одним поворотным моментом. Возможно, это потому, что технология виртуальной реальности стала намного лучше в то время, когда реальная реальность стала намного хуже. Эти двое встречаются посередине, а еще миллионы носят наушники.

Однако Facebook не уточняет, сколько вопросов Oculus было продано. В сообщении в блоге от 6 январяЭндрю Босвот, президент Facebook Reality Labs, пишет: «Quest 2 превзошла ежемесячную активную аудиторию оригинального Quest менее чем за 7 недель».

Могут ли рассказывание историй и игры в виртуальной реальности заменить фильмы, телевидение и игровые приставки как доминирующую форму развлечений?

“Почему они не могли быть вместе?” Об этом MarketWatch сообщила Дженнифер Хадсон. «Мне нравятся варианты. Иногда вы смотрите на вещи традиционным образом, иногда вы хотите, чтобы вас видели. Что может быть лучше для вас – это стать персонажем в виртуальной реальности».

Хадсон добавил, что технологии также привлекают художников, лишенных гражданских прав. «Сегодняшняя проблема исполнителей заключается в том, что мы полностью отделены друг от друга, и вы хотите почувствовать энергию и почувствовать себя более настоящим и частью этого и достичь кого-то. Пространство виртуальной реальности позволяет это».

По мнению Хадсона, благодаря Ковиду состоялась премьера Бабы Яги в виртуальной реальности. Я шла от дома по красной ковровой дорожке, фотографировала и общалась. Было странно, неловко и радостно снова оказаться в общественном месте и болтать с незнакомцами.

Редактор MarketWatch Джереми Ольшан на красной дорожке виртуальной реальности на премьере короткометражного VR-фильма «Баба Яга». Baobab Studios





В настоящее время основной проблемой для повествования в виртуальной реальности является экономика. Дарнелл сказал мне, что создание собственного фильма в виртуальной реальности не дороже, чем создание фильма в виртуальной реальности, но «гораздо менее прибыльно». Недостаточно людей, у которых есть наушники, и мало людей, которые, кажется, готовы платить более шести долларов за 20-минутный фильм.

Это восходит к тому, что Дарнелл сказал об изобретении новых способов рассказывать истории. Есть чудесный момент в Баба Яга Когда вы следуете за своей сестрой Магдой в темном лесу с миссией спасти свою больную мать. Магда вручает вам свой фонарь. Это тонко, но внезапно можно осветить отдельные растения. Это не меняет повествования, но углубляет ваше погружение в мир.

«Взаимодействие не должно происходить в этот глубокий момент – вы спасаете кошку или позволяете ей умереть?» – сказал Дарнелл. «У меня есть фонарь, я могу следить за историей и освещать вещи вокруг меня. Несколько мгновений радости. Это не обязательно должно быть связано с убийством зомби или нацистов. Это о магии возможности существовать, приостановки неверия и пребывания в этом волшебном мире с этими персонажами, в которых вы влюбляетесь».

Лучшее повествование помогает нам сократить социальную дистанцию ​​между нами и сердцами и умами других. Это вызывает сочувствие и радость. Дарнелл говорит, что виртуальная реальность может углубить этот опыт.

«Сочувствие – это первый шаг, но следующий шаг – это сочувствие, когда вы действительно предпринимаете действия, основанные на сочувствии, которое вы чувствуете», – сказал он. «Это большая разница с виртуальной реальностью, вы можете перейти к эмпатии».

Я почувствовал его проблеск, когда взобрался на Гленн Клоуз на смертном одре, я действительно протянул руку с состраданием. Такие студии, как Baobab, все еще далеки от декодирования, но просмотр фильмов виртуальной реальности, таких как Баба Яга, заставит вас тосковать по тому, что будет дальше.