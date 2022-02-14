Виртуальная реальность увеличивает количество страховых случаев и страховых случаев

Фото : Серхио Флорес ( Гетти Изображений )

Пожалуйста, будьте осторожны, когда в следующий раз будете надевать гарнитуру VR и приобретать последнюю версию. ММО безумие или Сэйбер выиграл. В противном случае вы можете навредить себе или кому-то еще или что-то сломать. Если да, то вы не будете одиноки. По данным британской страховой компании, количество претензий, связанных с виртуальной реальностью, растет, и в 2021 году их число резко возрастет.

Как я уже заметил Сторожв 2021 году 31% Увеличение количества страховых случаев, связанных с виртуальной реальностью. Эти данные исходят от страховой компании. Авива Кто сказал британскому изданию, что Значительно увеличилось количество людей, взламывающих и ломающих ценные предметы мебели или телевизоры.

По словам Келли Уиттингтон, директора Aviva UK, это популярная тенденция, поскольку новые гаджеты и развлекательные продукты становятся популярными. «В прошлом мы наблюдали аналогичные тенденции с консолями с мобильными телефонами, фитнес-играми и даже подобными им подобными спиннерами», — сказал Уиттингтон. в опекун.

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По данным Aviva, с 2016 года количество страховых случаев, связанных с виртуальной реальностью, выросло на 68%. Наиболее распространенные обвинения часто связаны с неисправностью телевизоров, когда люди сильно раскачиваются, пытаясь убить зомби, инопланетян или других игроков. Средняя претензия, связанная с виртуальной реальностью, составляет около 922 доллара (650 фунтов)

Aviva призывает людей быть более осторожными При игре в виртуальной реальности Чтобы убедиться, что территория вокруг них чистая. Также неудивительно, что люди предлагают добавить страховку от случайного повреждения в свои планы страхования жилья. Я предлагаю вам просто очистить территорию и, возможно, спрятать дорогие вещи в своей комнате, прежде чем прыгать. Саншайн Аризоны.

Не должно быть шоком услышать от Авива, чтоOculus Quest 2 продолжает хорошо продаватьсяВ 2022 году уже наблюдается рост претензий, связанных с виртуальной реальностью. Вполне возможно, что по мере того, как виртуальная реальность будет становиться дешевле и доступнее, все больше людей получат Разбивать вещи или пинать вещи, наслаждаясь метавселеннойе.