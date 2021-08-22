Вирусная тревога: взгляд Салмана Хана на Тигр 3 из России поджигает интернет, проверьте как можно скорее

Посмотрите образ Салмана Хана из наборов Тигра 3 в России.
Салман Хан, несомненно, одна из самых известных и узнаваемых звезд индийского кинематографического братства. Актера видели в аэропорту Мумбаи накануне с Катриной Кайф, когда они оба улетали в Россию на съемки «Тигра 3».
Хотя до выхода фильма еще много времени, фанаты в настоящее время шокируют вирусный вид Бхайджана из съемок «Тигра 3». Посмотрите на невидимый аватар ниже –
# Салман Хан Это выглядит неузнаваемо в этом образе из # тигр 3. Сейчас он снимается в России. pic.twitter.com/We4kzdRG9J
– BollyNEWS (@Bolly_New) 22 августа 2021 г.
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