Вирусная тревога: взгляд Салмана Хана на Тигр 3 из России поджигает интернет, проверьте как можно скорее

Посмотрите образ Салмана Хана из наборов Тигра 3 в России.

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Салман Хан, несомненно, одна из самых известных и узнаваемых звезд индийского кинематографического братства. Актера видели в аэропорту Мумбаи накануне с Катриной Кайф, когда они оба улетали в Россию на съемки «Тигра 3».

Хотя до выхода фильма еще много времени, фанаты в настоящее время шокируют вирусный вид Бхайджана из съемок «Тигра 3». Посмотрите на невидимый аватар ниже –

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