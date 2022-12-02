Вирус: российские фанаты в восторге от песни Аллу Арджуна «Пушпа»: The Tribune India

Ани

Москва, 2 декабря

«Пушпа: Взлет» Аллу Арджуна и Рашмики Манданны чрезвычайно популярен и имеет мировую известность, и поклонники делают им честь.

Фильм имел исключительный успех в прокате, и миллионы людей были в восторге от него. Спустя почти год после выхода в прокат в Индии фильм должен выйти в кинотеатрах России.

Перед выходом в социальных сетях разошлось видео, на котором группа россиян танцует под одну из песен фильма.

Еще до того, как фильм вышел в прокат, в Интернете разошлось видео, на котором россиянки танцуют под популярную песню из фильма «Сами-саамы». На видео группа женщин исполняет песню перед Государственным историческим музеем на Красной площади в Москве.

проверить это:





Аллу Арджун и Рашмика Манданна в Москве на презентации фильма. Во вторник они поделились фотографиями в своих аккаунтах в Twitter. В то время как Аллу Арджун написал: «Пушпа в России», Рашмика написала: «Привет из России». Пушпа на подъеме. Первый день в Москве». Посмотрите их посты:

Он выйдет в кинотеатрах России 8 декабря.

«Пушпа: Взлет» с Фахадом Фаасилом в главной роли — это фильм на телугу, снятый Сукумаром и выпущенный в декабре 2021 года. По всему миру было записано более 300 крор рупий. Первоначально снятый на телугу, фильм был выпущен в Индии на хинди, тамильском, малаялам и каннада. Продолжение фильма в настоящее время находится в разработке.

Было объявлено, что фильм стал хитом в прокате, и поклонники Аллу с нетерпением ждут второй части фильма.

Официальная дата релиза «Pushpa: The Rule» еще не объявлена.

После увеличения тиража в кинотеатрах и получения потрясающих откликов в прокате, версия фильма на хинди ознаменовала дебют OTT на Amazon Prime Video.

Pushpa 2 недавно начали съемки с Muhurat в прошлом месяце. Дата релиза еще не объявлена, но Сукумар намерен вернуть основной состав. Создатели фильма пообещали фанатам, что он будет «больше и лучше».

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