Вирус ускоряет уход из ультраортодоксальной общины в Израиле

ИЕРУСАЛИМ – Когда по Израилю прокатилась пандемия коронавируса, жизнь Рэйчел Охаюн неожиданно изменилась.
21-летняя работница телефонного центра и раньше сомневалась в своем ультраортодоксальном еврейском воспитании, но она всегда подавляла эти идеи, погружая себя в более строгие религиозные обряды.
Внезапно она оказалась без работы и взаперти, ее распорядок был нарушен, она отсиживалась дома с семью младшими братьями и сестрами и подолгу сидела на руках.
«Когда у меня было много времени подумать, вопросы снова возникли», – сказала она. Внезапно раввины не знали, что им делать. Они не врачи “.
Я пришел к решению, которое считается одним из самых ужасных преступлений в ультраортодоксальном мире: я покинул общество и стал вести светский образ жизни.
Распространение вируса в Израиле в последние месяцы пошатнуло представления некоторых в изолированном ультраортодоксальном мире, увеличив число тех, кто решает, что они хотят уйти.
Организации, помогающие ультраортодоксам, покинувшим амбар, перейти от высокоорганизованного и основанного на правилах образа жизни к современному израильскому обществу, заметили рост спроса на их услуги.
Уезжающие эксперты объясняют отсутствие надзора и бюрократизм, увеличение использования Интернета во время пандемии и, как правило, больше времени для вопросов и самопознания.
«Если они находятся не в своей обычной учебной среде, а в сети, встречаются с друзьями и идут на пляж, это приводит к большому разглашению», – сказал Гилад Малах, директор Ультраортодоксальной программы Израильского института демократии. Независимый аналитический центр в Иерусалиме. «Они думают о вариантах, о которых они не думают, когда находятся в ешиве, и один из вариантов – уйти».
Для многих разделение означает изоляцию своими семьями и оставление единой системы поддержки для незнакомой культуры. В крайних случаях отцы сыновей, уходящих сидеть в образе Шивы, соблюдают традиционные траурные ритуалы, как если бы они умерли.
Хотя нет исчерпывающих данных о масштабах дезертирства, Нафтали Явиц, возглавляющий Департамент труда и социальных дел, помогающий финансировать эти организации, сказал, что в последние месяцы наблюдается «очень большая волна» как в увольнении с работы, так и в социальных вопросах. . Проницательнее просящих помощи.
Одна из этих организаций, «Гиллель», которая вместе с министерством управляет приютом на случай чрезвычайной ситуации, а также квартирами на полпути, бесплатными для посторонних, имеет лист ожидания на приют в Иерусалиме, первую остановку для многих, кому некуда пойти. Также было отмечено, что за последний год число обращений за помощью к бывшим ортодоксальным евреям увеличилось на 50 процентов.
Другая крупная организация «За перемены» предложила тем, кто бросил курить, возможность зарегистрироваться в группе впервые в прошлом году, отчасти для того, чтобы помочь формализовать свои отношения с властями. Хотя многие из них были травмированы и боролись из-за прерывания, и не хотели определять себя, в нем приняли участие более 1300 человек.
Именно этого и боялись стойкие раввины и почему Некоторые были очень непреклонны Сохранять религиозные учебные заведения открытыми в нарушение правил закрытия. В письме с призывом к открытию школ для девочек Лия Колодицкая, дочь старшего раввина, сказала, что, по мнению ее отца, «Скука ведет к греху» Девочки подвергаются «тяжелой духовной опасности».
Исраэль Коэн, видный политический обозреватель, придерживающийся жесткой линии православия, преуменьшил озабоченность по поводу растущего бегства ультраортодоксов, известных как харедим на иврите, обвинив Гиллеля, с другой стороны, в использовании кризиса здравоохранения для вербовки большего числа бросивших школу с помощью пропаганды. кампания. Но он признал, что руководство харедим опасается потери контроля.
Он сказал: «Было ощущение, что коронавирус причинил не только физический вред в виде болезни и смерти, но и духовный вред».
Эпидемия усилила тенденцию к росту.
Даже до кризиса с коронавирусом количество молодых людей, покидающих ультраортодоксальные конфессии, составляло около 3000 ежегодно, по данным изучение По данным Израильского института демократии, по данным до 2018 г.
Отказ от жизни не угрожает демографическому влиянию харедитов. Более миллиона харедим составляют более 12 процентов населения, и их высокий уровень рождаемости с лихвой компенсирует их отъезд.
Исследования показывают, что многие из тех, кто покинул иудаизм, не отказываются полностью от иудаизма, а скорее стремятся к большей индивидуальности и способности принимать собственные решения относительно своей жизни.
Но беглецы часто оказываются в другом мире, отрезанные от своих семей, своего сообщества и единственного известного им образа жизни, лишенные светского образования и плохо подготовленные для того, чтобы иметь дело с внешним миром.
В большинстве школ для мальчиков харедим мало или совсем не преподаются светские предметы, такие как математика, английский язык или естественные науки. Девочки, как правило, больше изучают математику и английский в школе и ходят в семинарии, где они могут изучать определенные профессии, такие как бухгалтерский учет.
После многих лет кампании активистов израильское правительство и военные недавно ввели новую политику, которая признает бывших харедим как отдельную социальную группу, дает им право на стипендии и специальные курсы, чтобы помочь им поступить в университет, а также финансирует программы профессионального обучения.
«Это сильные люди, которые покинули свою зону комфорта, поскольку у них было мало вариантов и все было ясно», – сказал Надав Розенблатт, генеральный директор Out for Change. «Если вы решите уехать, это означает, что у вас есть драйв и опора. Это все равно, что быть новым иммигрантом в Израиле».
Эпидемия также открыла линию разлома между мейнстримом в Израиле и харедим, которые серьезно пострадали от коронавируса и подверглись нападкам критиков из-за Сопротивляйтесь антивирусным мерам.
Битва за здоровье и безопасность усугубила существующее недовольство. В течение многих лет официальные лица и эксперты звучали предупреждения о том, что быстрый рост ультраортодоксального населения угрожает экономике. Около половины мужчин харедим изучают Тору на постоянной основе и живут за счет государственной поддержки. Большинство женщин-харедим работают на низкооплачиваемых работах, чтобы содержать свои семьи, в то время как они несут основную ответственность за воспитание детей. Согласно установившимся десятилетиям правилам, большинство мужчин-харедим избегают военной службы.
Эти опасения побудили правительство предложить финансовые стимулы для взрослых харедим, чтобы они бросили дневное обучение в религиозных институтах, поступили на военную службу (обязательство для большинства 18-летних израильтян) или прошли академические или учебные курсы в качестве компенсации. . Из-за пробелов в их образовании и трудоустройстве.
Согласно новой политике, те, кто покинул общины харедим, будут иметь право на те же льготы, включая образовательные и профессиональные программы, предлагаемые солдатам харедим, которые служат в специальных воинских частях харедим.
Аналогичным образом, Министерство труда и социальных дел недавно начало определять бывших харедим как особую категорию, имеющую право на получение ваучеров на курсы профессионального обучения, например, на те, которые предоставляются харедим.
Министерство также планирует открыть подготовительный курс для желающих получить высшее образование.
«Речь идет не только об изучении азбуки на английском языке, это о социальной азбуке», – сказал г-н Явиц из министерства. «Речь идет о том, как мы разговариваем с людьми. Чтобы узнать с нуля, что нормально, а что нет».
Г-н Явиц покинул ультраортодоксальный мир в подростковом возрасте. Его семья прервала его, и он жил на улице и был арестован в 17 лет за торговлю наркотиками, прежде чем был помилован и реабилитирован. Его личная борьба стала темой документальный фильм.
Несмотря на это, определение православия стало более неопределенным, поскольку община сократилась по краям. Некоторые харедим, присоединившиеся к современной жизни, нашли варианты в некоторых из менее жестких сект, что позволило им остаться на обочине общества, а не покинуть его полностью. Другие ведут двойную жизнь, якобы придерживаясь строгого ортодоксального образа жизни, но тайно нарушая правила.
Диди Ротенберг и его жена Деван обнаружили, что они скептически относятся к гардеробу всего через несколько месяцев после свадьбы бракосочетанием – традиционного метода договорных браков в ультраортодоксальных общинах. Около 15 месяцев назад они наконец переехали из Бней-Брака, ультраортодоксального города недалеко от Тель-Авива, где они оба выросли, к светской жизни на юге.
«Мне еще нужно привыкнуть ко многому, – сказал г-н Ротенберг. «Сленг, фильмы. По крайней мере, раз в неделю я слышу, как говорят мои друзья, и понятия не имею, что они говорят».
Миссис Охайон посещала религиозную ортодоксальную школу для девочек, где преподавали только историю евреев. Она сказала, что в школе есть компьютеры, но они не подключены к Интернету. Вы никогда не смотрели кино и никогда не носили джинсы.
Когда из-за пандемии компания была вынуждена прекратить работу, я начал проверять границы. Она купила смартфон и открыла для себя новые миры информации и музыки через Google и YouTube. Она присоединилась к своей местной библиотеке в Петах-Тикве и начала читать запрещенную ранее светскую литературу.
В частности, один роман Кристен Хармель «Сладость забвения» вытряхнул ее из ее одинокого мира. Роман рассказывает о том, как женщина из Кейп-Код обнаруживает свою тайную семейную историю, которая охватывает Холокост и три различные религиозные традиции.
Изучение новых культур, людей и идей оказало огромное влияние.
«Я выросла с чувством, что Харедим особенный и особенный, – сказала она. «Я обнаружил, что я не особенный или особенный, таких как я миллионы. Это заставило меня внезапно сказать:« Вот и все, я ухожу »».