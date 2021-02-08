Вирус ускоряет уход из ультраортодоксальной общины в Израиле

ИЕРУСАЛИМ – Когда по Израилю прокатилась пандемия коронавируса, жизнь Рэйчел Охаюн неожиданно изменилась.

21-летняя работница телефонного центра и раньше сомневалась в своем ультраортодоксальном еврейском воспитании, но она всегда подавляла эти идеи, погружая себя в более строгие религиозные обряды.

Внезапно она оказалась без работы и взаперти, ее распорядок был нарушен, она отсиживалась дома с семью младшими братьями и сестрами и подолгу сидела на руках.

«Когда у меня было много времени подумать, вопросы снова возникли», – сказала она. Внезапно раввины не знали, что им делать. Они не врачи “.