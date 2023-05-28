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Виталий Кличко заявил, что Киев находится под новой атакой российского беспилотника

28 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Власти Киева заявили, что осколками беспилотников поражены несколько домов

По словам местных властей, ночью Россия нанесла новую массированную атаку беспилотников на украинскую столицу Киев, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков дрона возле автозаправочной станции погиб мужчина. Пострадала женщина.

Он сказал, что средства ПВО сбили более 20 беспилотников, направлявшихся в Киев, но приближается «новая волна беспилотников».

В последнее время Россия активизировала свои атаки на Киев, пытаясь сокрушить оборону столицы.

Ранее в воскресенье воздушная тревога была активирована в 12 областях Украины, от Волыни на северо-западе до Днепропетровска на юго-востоке.

Кличко в своем посте в социальной сети призвал киевлян «оставаться в приютах», предупредив, что ночь будет «трудной».

Он сообщил, что как минимум две многоэтажки в разных районах столицы загорелись после попадания в них осколков беспилотника.

Были развернуты аварийные бригады.

В своих недавних атаках Россия использовала так называемые беспилотники-камикадзе, а также комплекс крылатых и баллистических ракет.

Атаки предшествовали широко ожидаемой украинской контратаке.

В субботу высокопоставленный представитель украинской службы безопасности заявил Би-би-си, что страна готова к такой операции.

Алексей Данилов, секретарь влиятельного Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что наступление с целью отвоевать территорию у оккупационных сил президента Владимира Путина может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

Украина месяцами планировала контратаку. Но ей хотелось как можно больше времени на подготовку войск и получение военной техники от западных союзников.

в это время, Российские войска готовят оборону в захваченных районах юго-востока Украины.

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