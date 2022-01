«Если эскалация усилится, мы должны быть готовы защищать нашу независимость и целостность нашей страны, а также гражданскую оборону», — добавил он. [sic] Кличко сказал Линде Кинкейд из CNN в программе «Соединяя мир» в среду.

«Надеюсь, этого никогда не случится, это [is] «В худшем случае, но мы должны быть готовы», — добавил бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

Кличко сказал, что он «беспокоится» о российских вооруженных силах на границе, но говорит, что, возможно, то, что видно, — это всего лишь вопрос оптики, описывая российскую тактику как «мышечную игру».

Россия имеет Не стремится к деэскалации Об этом заявила в среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман после двух раундов дипломатических переговоров на этой неделе.

Москва требует от США и НАТО гарантий безопасности, в том числе обязательного обещания, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу, на что НАТО не готова пойти.

Во время почти четырехчасовой встречи в среду, которая заняла больше времени, чем было запланировано, Шерман сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ясно дали понять, что требование России никогда не позволять Украине вступать в НАТО не было началом.

Переговоры с Советом Россия-НАТО — вторая из трех серий встреч на этой неделе. Они оказались в ловушке между переговорами между США и Россией в понедельник и встречей в четверг между Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кличко раскритиковал переговоры в Швейцарии и Бельгии за то, что они не включили Украину на высоком уровне, назвав это «геополитической» игрой.

«Все говорят об Украине, без Украины», — сказал Кличко.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил после заседания в среду, что поведение НАТО создает неприемлемые риски для России. Кличко назвал заявления Грушко «политической игрой».

«Без доставки оружия в этот регион, без финансовой поддержки, без пропаганды этого конфликта никогда не будет. Все происходит под контролем [the] Российская Федерация», — заявил бывший боксер.

Шерман назвал это «сложным для понимания», почему Россия может чувствовать угрозу со стороны Украины, когда у нее самая большая обычная армия в Европе.

«демократическая европейская страна»

Он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны в 2015 году, но отозвать свою попытку Вместо этого он поддержал миллиардера Петра Порошенко, который работал с 2014 по 2019 год, пока не проиграл действующему президенту. Владимир Зеленский

Кличко считает Зеленского конкурентом, и он это сделал Президента обвинили в отправке агентов госбезопасности к нему домой, чтобы оказывать на него политическое давление. В аппарате госбезопасности отрицают принятие мер против него.

До аннексии Крыма Россией в 2014 году Кличко был моделью Главный лидер оппозиции Во время протестов против вторжения его соседа.

«В 2014 году Украина приняла решение взять европейское направление развития нашей страны. [the] РФ и г-на Путина это решение не устраивает из-за его идеи [is] перестроить [the] «Советская империя», — сказал Кличко, имея в виду президента России.

«Мы не хотим возвращаться к [the] Союз Советских Социалистических Республик. Мы видим наше будущее [a] демократическая европейская страна.

Известный как доктор Айронфест, Кличко был боксером с докторской степенью в области спортивных наук и ростом 6 футов 7 дюймов.

Его брат Владимир, который младше его на пять лет, тоже был чемпионом мира, после чего завершил карьеру в 2017 году. Победа в 64 боях из 69 И сохранить титул в супертяжелом весе более девяти лет.

Кличко отбывает свой второй срок во главе Киева.