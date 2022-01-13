«Если эскалация усилится, мы должны быть готовы защищать нашу независимость и целостность нашей страны, а также гражданскую оборону», — добавил он. [sic] Кличко сказал Линде Кинкейд из CNN в программе «Соединяя мир» в среду.
«Надеюсь, этого никогда не случится, это [is] «В худшем случае, но мы должны быть готовы», — добавил бывший чемпион мира в супертяжелом весе.
Кличко сказал, что он «беспокоится» о российских вооруженных силах на границе, но говорит, что, возможно, то, что видно, — это всего лишь вопрос оптики, описывая российскую тактику как «мышечную игру».
Москва требует от США и НАТО гарантий безопасности, в том числе обязательного обещания, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу, на что НАТО не готова пойти.
Во время почти четырехчасовой встречи в среду, которая заняла больше времени, чем было запланировано, Шерман сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ясно дали понять, что требование России никогда не позволять Украине вступать в НАТО не было началом.
Переговоры с Советом Россия-НАТО — вторая из трех серий встреч на этой неделе. Они оказались в ловушке между переговорами между США и Россией в понедельник и встречей в четверг между Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Кличко раскритиковал переговоры в Швейцарии и Бельгии за то, что они не включили Украину на высоком уровне, назвав это «геополитической» игрой.
«Все говорят об Украине, без Украины», — сказал Кличко.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил после заседания в среду, что поведение НАТО создает неприемлемые риски для России. Кличко назвал заявления Грушко «политической игрой».
«Без доставки оружия в этот регион, без финансовой поддержки, без пропаганды этого конфликта никогда не будет. Все происходит под контролем [the] Российская Федерация», — заявил бывший боксер.
Шерман назвал это «сложным для понимания», почему Россия может чувствовать угрозу со стороны Украины, когда у нее самая большая обычная армия в Европе.
«демократическая европейская страна»
«В 2014 году Украина приняла решение взять европейское направление развития нашей страны. [the] РФ и г-на Путина это решение не устраивает из-за его идеи [is] перестроить [the] «Советская империя», — сказал Кличко, имея в виду президента России.
«Мы не хотим возвращаться к [the] Союз Советских Социалистических Республик. Мы видим наше будущее [a] демократическая европейская страна.
Известный как доктор Айронфест, Кличко был боксером с докторской степенью в области спортивных наук и ростом 6 футов 7 дюймов.
Кличко отбывает свой второй срок во главе Киева.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».