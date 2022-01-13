Виталий Кличко, мэр Киева и бывший боксер-тяжеловес, говорит, что «мы готовимся к любой ситуации» из-за напряженности в отношениях с Россией

«Если эскалация усилится, мы должны быть готовы защищать нашу независимость и целостность нашей страны, а также гражданскую оборону», — добавил он. [sic] Кличко сказал Линде Кинкейд из CNN в программе «Соединяя мир» в среду.

«Надеюсь, этого никогда не случится, это [is] «В худшем случае, но мы должны быть готовы», — добавил бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

Были месяцы напряженности рядом с украинско-российская граница , куда было мобилизовано более 100 000 русских воинов.

Кличко сказал, что он «беспокоится» о российских вооруженных силах на границе, но говорит, что, возможно, то, что видно, — это всего лишь вопрос оптики, описывая российскую тактику как «мышечную игру».