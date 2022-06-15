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Виталий Кличко получает премию Артура Эша за отвагу за храбрость во время российского вторжения │ GMA News Online

15 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко будет удостоен награды Артура Эша за мужество на ESPY 2022 20 июля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

50-летний Кличко является мэром Киева с 2014 года и является одним из видных лиц, сопротивлявшихся российскому вторжению, начавшемуся в феврале. Явный критик президента России Владимира Путина, он в последний раз выступал на ринге в 2012 году и завершил карьеру с рекордом 45-2 и 41 нокаутом.

«Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который более 3 месяцев доблестно сопротивлялся российскому агрессору. Это награда за всех, кто защищает независимость и свободу Украины», — говорится в заявлении Кличко.

Кличко поддерживал своего брата Владимира, также бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, на протяжении всего завоевания. По словам старшего вице-президента и исполнительного редактора ESPN Роба Кинга, наследие Кличко выходит далеко за рамки бокса, и его мужество продолжает проявляться во время конфликта в Украине.

«Уравновешенность и сила Виталия, когда его город и страна сталкиваются с непостижимыми испытаниями, намного превзошли невероятную решимость, которую он продемонстрировал как один из лучших чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе», — сказал Кинг.

«Его приверженность народу Украины была всеобщим вдохновением, а его мужество является ярким примером стойкости человеческого духа. Для нас большая честь наградить его премией Артура Эша за мужество».

—JMB, Новости GMA

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