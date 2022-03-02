Виталий Миколенко: защитник «Эвертона» и Украины напал на российских игроков в непристойном посте в Instagram | футбольные новости

Виталий Миколенко из «Эвертона» раскритиковал капитана сборной России Артема Дзюбу и его товарищей по сборной за их молчание по поводу вторжения в Украину.
Украинский защитник, перешедший в «Эвертон» из киевского «Динамо» в январе, обнял товарища по сборной Александра Зинченко перед матчем «Манчестер Сити» с Туви на выходных, поскольку внимание футбольного мира было приковано к бедственному положению их страны.
Но хотя поддержка Украины была широко распространена, уроженец Черкасс Миколенко недоволен тем, что она не распространилась на игроков российской футбольной команды.
В посте, наполненном ругательствами в Instagram на его родном языке, 22-летний игрок обратился к Дзюбе и сказал, что игроки «никогда не простят» им их действия.
В посте в его инстаграм-сториз говорилось: «Пока вы молчите, а ваших футболистов @artem.dzyuba убивают мирные жители в Украине. Вы и самое главное ваши дети будут заперты в вашей стране. *** Яма для ваших всю жизнь. И я искренне этому рад. Я тебя когда-нибудь прощу».
Позиция Миколенко возникла на следующий день после того, как ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях, всего за несколько недель до того, как они должны были встретиться с Польшей в полуфинале чемпионата мира.
«Эвертон» призвал разорвать отношения с Усмановым
Активы Алишера Усманова, который имеет спонсорские связи с «Эвертоном», были заморожены из-за санкций ЕС, а член парламента от лейбористской партии Крис Брайант призвал клуб разорвать отношения с миллиардером.
Усманов, уроженец Узбекистана, не является официальным партнером «Эвертона», но его дочерняя компания спонсирует тренировочную базу клуба, а другая компания, «Мегафон», является основным спонсором женской формы «Эвертона».
Выступая во вторник в парламенте, член парламента от лейбористской партии Крис Брайант сказал, что ожидает, что Великобритания наложит санкции на Усманова в ближайшем будущем, и добавил, что, по его мнению, такая же перспектива привела владельца «синих» Романа Абрамовича «в ужас».
Брайант сказал: «Алишер Усманов уже попал под санкции Европейского союза, но не Великобритании. Но я подозреваю, что очень скоро он будет в списке Великобритании, и «Эвертон» действительно должен разорвать с ним отношения».
BREAKING: Алишер Усманов выступил с заявлением через Международную федерацию фехтования, президентом которой он является с 2008 года. pic.twitter.com/tSTIxykMUG
— Новости Sky Sports (@SkySportsNews) 1 марта 2022 г.
Во вторник Усманов выступил с заявлением через Международную федерацию фехтования, президентом которой он является с 2008 года. В заявлении говорилось: «28 февраля 2022 года я стал объектом ограничительных мер, введенных Европейским союзом.
«Считаю такое решение несправедливым, а основаниями для обоснования взысканий являются совокупность ложных обвинений и клеветы, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации.
«Настоящим я приостанавливаю исполнение своих обязанностей президента Международной федерации фехтования с немедленным вступлением в силу до восстановления справедливости».
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