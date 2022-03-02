Виталий Миколенко: защитник «Эвертона» и Украины напал на российских игроков в непристойном посте в Instagram | футбольные новости

Виталий Миколенко из «Эвертона» раскритиковал капитана сборной России Артема Дзюбу и его товарищей по сборной за их молчание по поводу вторжения в Украину.

Украинский защитник, перешедший в «Эвертон» из киевского «Динамо» в январе, обнял товарища по сборной Александра Зинченко перед матчем «Манчестер Сити» с Туви на выходных, поскольку внимание футбольного мира было приковано к бедственному положению их страны.

Но хотя поддержка Украины была широко распространена, уроженец Черкасс Миколенко недоволен тем, что она не распространилась на игроков российской футбольной команды.

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на введенные против его страны спортивные санкции, заявив, что Россия всегда считала, что спорт выходит за рамки политики.



В посте, наполненном ругательствами в Instagram на его родном языке, 22-летний игрок обратился к Дзюбе и сказал, что игроки «никогда не простят» им их действия.

В посте в его инстаграм-сториз говорилось: «Пока вы молчите, а ваших футболистов @artem.dzyuba убивают мирные жители в Украине. Вы и самое главное ваши дети будут заперты в вашей стране. *** Яма для ваших всю жизнь. И я искренне этому рад. Я тебя когда-нибудь прощу».

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Премьер-министр Борис Джонсон призвал спортивный мир сделать больше, чтобы разорвать связи с Россией, поскольку вторжение в Украину продолжается.



Позиция Миколенко возникла на следующий день после того, как ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях, всего за несколько недель до того, как они должны были встретиться с Польшей в полуфинале чемпионата мира.

«Эвертон» призвал разорвать отношения с Усмановым

Активы Алишера Усманова, который имеет спонсорские связи с «Эвертоном», были заморожены из-за санкций ЕС, а член парламента от лейбористской партии Крис Брайант призвал клуб разорвать отношения с миллиардером.

READ Остерегайтесь российских и китайских клиентов Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Депутат от лейбористской партии Крис Брайант призвал «Эвертон» разорвать деловые связи с миллиардером Алишером Усмановым



Усманов, уроженец Узбекистана, не является официальным партнером «Эвертона», но его дочерняя компания спонсирует тренировочную базу клуба, а другая компания, «Мегафон», является основным спонсором женской формы «Эвертона».

Выступая во вторник в парламенте, член парламента от лейбористской партии Крис Брайант сказал, что ожидает, что Великобритания наложит санкции на Усманова в ближайшем будущем, и добавил, что, по его мнению, такая же перспектива привела владельца «синих» Романа Абрамовича «в ужас».

Брайант сказал: «Алишер Усманов уже попал под санкции Европейского союза, но не Великобритании. Но я подозреваю, что очень скоро он будет в списке Великобритании, и «Эвертон» действительно должен разорвать с ним отношения».

BREAKING: Алишер Усманов выступил с заявлением через Международную федерацию фехтования, президентом которой он является с 2008 года. pic.twitter.com/tSTIxykMUG — Новости Sky Sports (@SkySportsNews) 1 марта 2022 г.

Во вторник Усманов выступил с заявлением через Международную федерацию фехтования, президентом которой он является с 2008 года. В заявлении говорилось: «28 февраля 2022 года я стал объектом ограничительных мер, введенных Европейским союзом.

«Считаю такое решение несправедливым, а основаниями для обоснования взысканий являются совокупность ложных обвинений и клеветы, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации.

«Настоящим я приостанавливаю исполнение своих обязанностей президента Международной федерации фехтования с немедленным вступлением в силу до восстановления справедливости».