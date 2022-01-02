Вице-кандидат Трампа уходит в отставку после драки с регуляторами-демократами банка

Глава Федеральной корпорации страхования вкладов-республиканец, назначенная бывшим президентом Дональдом Трампом, заявила в пятницу, что сократит свой срок после столкновения с демократическими банковскими регуляторами.

Елена МакВильямс, начавшая пятилетний срок президентом в июне 2018 года, уйдет в отставку с 4 февраля, как она написала в письме президенту Байдену. Она также уходит с поста директора совета директоров Федеральной страховой корпорации. Г-жа Маквильямс в настоящее время является единственным членом Совета директоров, состоящим из пяти человек, от республиканцев, и ее уход откроет вторую вакансию.

«На протяжении всего моего пребывания в должности агентство уделяло основное внимание своей основной миссии — поддержанию и укреплению доверия к нашей банковской системе», — написала она. «Сегодня банки продолжают поддерживать высокий уровень капитала и ликвидности для поддержки кредитования и защиты от возможных потерь».

Ее уход произошел после того, как Рохит Чопра, член совета директоров Федеральной страховой корпорации и новый директор Бюро финансовой защиты потребителей, пожаловался в начале этого месяца на то, что г-жа Маквильямс отказалась признать попытки демократических регуляторов пересмотреть правила слияния банков. Миссис Маквильямс назвала конфликт «Навязчивая идея» другими членами совета директоров в статье в Wall Street Journal.

Миссис Маквильямс в основном придерживалась республиканских идеологических линий во время своего пребывания в должности. Это стало препятствием для повестки дня президента Байдена, которая включает изменение позиции федерального правительства по таким важным вопросам, как изменение климата и неравенство доходов.

Демократы в совете FDIC, который известен в основном своей поддержкой потребительских депозитов, но имеет руку в надзоре за всеми банками в стране, утверждали, что г-жа Мак-Вильямс блокировала попытки большинства установить политику.

Партизанская борьба во главе бездействующего банковского регулятора, который, по мнению некоторых экспертов, является частью попытки демократов свергнуть Маквильямса, вспыхнула в глазах общественности в начале декабря. Мистер Чопра и двое других демократов из Совета — Мартин Дж. Грюнберг, давний участник, и Майкл Дж. Сюй, исполняющий обязанности контролера денежного обращения — отправлено по электронной почте с просьбой о комментариях общественности по вопросу слияний банков. а Выписка по запросу Он размещен не на веб-сайте FDIC, а на веб-сайте Consumer Office, возглавляемого г-ном Чопрой. Федеральная корпорация страхования депозитов быстро выступила с заявлением, в котором говорила, что не согласна с этим запросом о комментариях.

Неделю спустя, после встречи 14 декабря, г-н Чопра сказал в своем статус, «Такой подход к управлению небезопасен и необоснован». Он написал, что отказавшись признать голос других членов совета директоров, г-жа МакВильямс начала «атаку на верховенство закона». На следующий день она ответила выстрелом, обвинив остальных членов совета директоров в попытке «взять под контроль» главу независимого агентства. Группы банковского сектора призывают к спокойствию и прозрачности.

Пэт Томей, член Банковского комитета Сената от республиканской партии, в пятницу выступил с заявлением, в котором критикует членов правления Демократической партии за прекращение двухпартийного сотрудничества, которое продолжалось на протяжении 88-летней истории FDIC.

«Недавние безрассудные попытки директора Чопры и временного директора Грюнберга возглавить совет директоров FDIC оставили мрачный отпечаток как на FDIC, так и в их личных отчетах», — написал г-н Томми. «Я глубоко обеспокоен тем, что руководство поддерживает это крайнее разрушение корпоративных стандартов и беспрецедентные действия по подрыву независимости и честности наших финансовых регуляторов».

CFPB не сразу ответил на телефонное сообщение или электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.