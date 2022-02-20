Вице-президент США назвал ситуацию в Украине «решающим моментом»

Виктор Кревский демонстрирует основные приемы самообороны на практических занятиях. (Ивана Куцова/CNN)

Когда Украинская женская гвардия разослала приглашение на курс обучения выживанию и самообороне, на него записались 700 женщин. Но помещение в Киевсовете, где на субботу была назначена тренировка, могло вместить только до 300 человек, поэтому даты добавились.

Женщины изучали все, от того, как упаковать сумку для неотложной помощи, где взять необходимые материалы и как остановить кровотечение.

В какой-то момент один из тренеров, Александр Билецкий, заговорил о выживании в городе, отрезанном от основных услуг, и сказал участникам, что пора строить планы с соседями.

Решите, как разделить задачи. «Кто будет готовить, кто позаботится о стариках, кто будет с детьми», — сказал военный эксперт Бельцкий.

Наталья Скрябина рассказала, что посещение курса помогло ей понять, какой настрой ей может понадобиться в кризисной ситуации. (Ивана Куцова/CNN)

Далее он заявил о важности поддержания хорошей гигиены в полевых условиях: найдите туалет, храните мусор в мешках и, в худшем случае, будьте готовы быстро похоронить мертвых. В какой-то момент, по его словам, в кризисной ситуации вертикальное захоронение людей может сэкономить место и время.

Наталья Скрябина, 36-летний аниматор, пришла на тренинг, потому что хотела подготовиться к кризису, будь то стихийное бедствие или война.

Мы не можем предсказать, что произойдет на другой стороне. Здесь, в Киеве, мы чувствуем себя еще очень далекими от этого, но люди на Востоке говорят по-другому, потому что они уже пережили это и знают, что все может быть», — сказала она.

«Восемь лет назад никто не ожидал, что произойдет что-то подобное», — сказала она, имея в виду войну на востоке и решение России аннексировать Крым.

Около 240 женщин приняли участие в учениях по выживанию в киевской мэрии в субботу. (Ивана Куцова/CNN)

Скрябина сказала, что после того, как подруга рассказала ей о курсе, она прочитала заметки, написанные людьми, которые ранее посещали его.

Но это научило меня больше тому, как думать о кризисах. Как быть готовой и как сохранять спокойствие», — сказала она, добавив, что использует тренировки, чтобы убедиться, что она готова к любым неожиданностям: «Сейчас я куплю огнетушитель», — сказала она.

Во время практической самообороны две женщины тренируются использовать руки, чтобы избежать потенциального агрессора.

«Никогда не сжимайте кулак. Это не работает, вы сломаете пальцы, используйте ладонь», — сказал собравшимся в богато украшенном зале женщинам один из инструкторов Виктор Кревский.

Женщины, посещающие курс, рассматривают предметы, которые могут пригодиться в кризисных ситуациях. (Ивана Куцова/CNN)

Юлия Касаева внесла свой вклад в этот отчет.