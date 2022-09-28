Вице-президент США Харрис осудил «тревожное» поведение Китая

ЙОКОСОКА, Япония (28 сентября) (Рейтер) — Вице-президент США Камала Харрис в среду осудила «тревожные» действия Китая в Тихом океане, пообещав углубить «неформальные отношения» с Тайванем, через несколько дней после того, как администрация США пообещала, что его силы будут защищать остров. .

Харрис сделал это заявление на борту эсминца USS Howard во время посещения крупнейшего в мире военно-морского объекта США в Йокосуке, недалеко от японской столицы.

«Китай подрывает ключевые элементы основанного на правилах международного порядка», — сказал Харрис, находящийся в четырехдневной поездке по Азии.

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«Китай продемонстрировал свою военную и экономическую мощь, чтобы принуждать и запугивать своих соседей. Мы наблюдаем тревожное поведение в Восточном и Южно-Китайском морях, а недавно мы стали свидетелями провокаций в Тайваньском проливе».

Замечания в адрес одетых в белое американских моряков прозвучали после того, как президент США Джо Байден в интервью, которое транслировалось 18 сентября, пообещал защитить остров Тайвань, на который претендует Китай, от «беспрецедентного нападения». Читать далее

Соединенные Штаты поддерживают политику «одного Китая», которая официально признает только Пекин, но обязывает правительство США предоставлять демократически управляемому Тайваню средства для самообороны.

Китай называет Тайвань одной из своих провинций. Он давно пообещал взять Тайвань под свой контроль и не исключает применения для этого силы.

Правительство Тайваня решительно выступает против претензий Китая на суверенитет и заявляет, что только 23 миллиона жителей острова могут решать его будущее.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе, вызвав ярость Китая, который тогда проводил свои крупнейшие военные учения на острове.

Харрис сказал, что силы США в регионе будут действовать «неустанно и без страха», даже несмотря на то, что Соединенные Штаты ожидают продолжения агрессивных действий со стороны Китая.

«Мы будем и впредь выступать против любых односторонних изменений статус-кво», — сказала она. «И мы будем продолжать поддерживать самооборону Тайваня в соответствии с нашей давней политикой. Тайвань — это живая демократия, которая способствует общему благу — от технологий до здравоохранения и т. д., и Соединенные Штаты будут продолжать углублять нашу неформальную галстуки».

Ван Вэньбинь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, заявил на очередном брифинге для СМИ, что Соединенным Штатам необходимо вернуться к политике одного Китая и «недвусмысленно дать понять, что они выступают против любой сепаратистской деятельности на Тайване».

эскалация напряженности

Поездка Харриса в Японию, ближайшего регионального союзника Вашингтона, была направлена ​​на то, чтобы успокоить союзников и предотвратить любую эскалацию.

По словам помощников, Харрис будет работать над единым подходом в регионе, лидеры которого опасаются эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

База, где находится Харрис, является домом для 24 000 военных и гражданских служащих, которые могут быть призваны в региональном конфликте. Здесь также базируется авианосец USS Ronald Reagan, авианосец, который сейчас находится в Южной Корее для участия в совместных учениях, направленных на сдерживание Северной Кореи. В четверг Харрис посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Во вторник Харрис возглавил двухпартийную американскую делегацию Байдена на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который оттолкнул страну от пацифистской ортодоксальности, принятой после поражения во Второй мировой войне.

Ожидается, что Байден проведет свою первую личную встречу в качестве президента с китайцем Си Цзиньпином во время ноябрьской встречи G20 в Индонезии.

Прежде чем Харрис поговорил с военнослужащими США, я спустился на нижнюю палубу и получил объяснение о ракетных и противолодочных возможностях корабля.

Один командир указал на цифровую карту с изображением гипотетического противника, «вражеской страны», которую он отказался назвать.

«Это не Гуам», — пояснил он, имея в виду Тихоокеанский регион.

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Дополнительный отчет Тревора Ханикатта в Йокосуке, Япония; Дополнительные репортажи Бена Бланшара в Тайбэе и Эдуардо Баптисты в Пекине. Под редакцией Мэри Милликен, Джози Као и Джерри Дойла

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