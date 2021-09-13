Вице-премьер поддерживает принцип «два государства, одна экономика» в белорусско-российской интеграции.

МИНСК, 13 сентября. БЕЛТА. По мере продвижения интеграции Беларусь и Россия вместе становятся действительно великой державой. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверщук в недавней передаче, которую вел YouTube-канал Игорь Тор, политический аналитик белорусского телеканала ОНТ Алам Белта.

Алексей Оверщук сказал: «Мы предприняли очень важные шаги и подробно наметили направления для продвижения к более глубокой экономической интеграции. Вот о чем я говорю. Многое еще предстоит сделать. Будет много аргументов. Надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип «Две страны, одна экономика». Увидев пример России и Беларуси, другие страны могут пожелать присоединиться к этой работе либо в рамках Евразийского экономического союза, либо Союзное государство Беларуси и России.

Чиновник отметил, что после его окончательного подписания 28 согласованных программ Союзного государства должны быть полностью «расстроены» и реализованы. В законодательство должны быть внесены необходимые поправки и подходы должны быть единообразными. По словам Алексея Оверчука, тогда можно будет понять финансовые последствия, которые могут возникнуть в результате принятия интеграционного пакета в конечном итоге. Однако он убежден, что прямой эффект уже достигнут: конвергенция продолжается, рынки открываются, а барьеры для торговли взаимными товарами постепенно снимаются.

В целом, как отметил Алексей Оверщук, с момента подписания Договора о создании Союзного государства сделано немало. Граница между Беларусью и Россией практически снята. Белорусы и россияне могут свободно жить, путешествовать и работать в стране друг друга.

В то же время оставался целый класс экономических вопросов, которыми Беларусь и Россия долгое время не занимались. По этой причине три года назад стороны решили активизировать работу в этом направлении. Результатом работы стала разработка 28 программ ЕС. Сроки были довольно жесткими, и переговорщики с обеих сторон много работали.

Алексей Оверщук убежден, что Беларусь и Беларусь всегда смогут прийти к взаимопониманию по различным вопросам, связанным с интеграцией. «Важно, что мы вместе. И вместе мы уже большая сила». Мы поддерживаем процветающую Беларусь, мы поддерживаем развитие тесных отношений между нашими двумя странами и выступаем за спокойствие на наших границах. И конечно мы за сохранение нашего духовного единства и родства. Он сказал.