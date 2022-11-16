Москва (UrduPoint News/Sputnik, 17 ноября 2022 г.) Международный олимпийский комитет (Международный олимпийский комитет) Томас Бах был на саммите G20 на Бали, на котором призвал к политическому нейтралитету в спорте, «фасаду», Русский Порок премьер-министр заявил Дмитрий Чернышенко в среду.

Во вторник Бах в своем обращении к лидерам G20, открывающему саммит, осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 поддерживать политический нейтралитет. Международный олимпийский комитет Президент также заявил, что основной задачей Олимпийский Паралимпийские игры «собирают всех вместе Глобализм вместе в мирном соревновании, без какой бы то ни было дискриминации».

Выступление Баха на «Большой двадцатке» — не более чем фасад, попытка скрыть текущие и явно политически мотивированные произведения Международный олимпийский комитет. Отсутствие каких-либо материальных Международный олимпийский комитет Предложения по обеспечению реализации этого требования во время встречи G20 – прямое тому подтверждение. Менее чем за год, благодаря Баху и другим сотрудникам, Русский Спортсмены отстранены Из Все потенциальных международных соревнований, а спортсменам-паралимпийцам не разрешили присутствовать на Играх в Пекинкогда большинство из них уже прибыло Китай для тренировки.

Этот разговор Из «Бах — это не прозрение», — сказал Чернышенко в комментариях, переданных его офисом.

Чернышенко также обвинил Баха в «закулисном» лоббировании и создании прецедентов исключения. Русский спортсмены и спортивный Федерации Из международные федерации.

на меня февраль 28, ф Международный олимпийский комитет Дал рекомендацию международному спортивный Федерации запретят спортсменам Из Россия И Беларусь Из международных соревнованиях или разрешить им соревноваться только в нейтральной ситуации. Большинство спортивных федераций подчинились. РоссияОн, в свою очередь, неоднократно призывал к деполитизации спорта.

Более того, в среду Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство МПК. Русский Паралимпийский комитет организации.