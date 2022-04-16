Вице-премьер РФ заявил, что многие покупатели согласны платить в рублях за российский газ

Вице-премьер России Александр Новак на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 3 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новоженина/File Photo

15 апреля (Рейтер) — Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в пятницу, что многие покупатели российского газа согласились перейти на расчеты в рублях.

«Мы ожидаем решения (перейти на рубль) от других импортеров», — добавил он в комментарии, опубликованном в журнале МВД. Он не раскрыл личности клиентов, которые уже обратились.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что покупатели российского газа из «недружественных» стран должны платить в рублях, что было отвергнуто властями ЕС в связи с режимом санкций блока против Москвы. Прочитайте больше

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Путин предупредил Европу, что она рискует прекратить поставки газа, если не будет платить в российской валюте, поскольку он пытается отреагировать на санкции против того, что Москва называет «специальной военной операцией» на Украине.

В марте покупателям энергоресурсов предлагалось открыть счета в Газпромбанке, где платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли.

Министр экономики России Ваган Кирбян заявил в пятницу в интервью российскому изданию РБК, что Армения произвела несколько платежей за поставки российского природного газа в рублях.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто заявил в понедельник, что Венгрия планирует платить за российский газ в евро через Газпромбанк. Прочитайте больше

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Джон Стоунстрит

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