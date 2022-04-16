Вице-премьер РФ заявил, что многие покупатели согласны платить в рублях за российский газ

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
15 апреля (Рейтер) — Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в пятницу, что многие покупатели российского газа согласились перейти на расчеты в рублях.
«Мы ожидаем решения (перейти на рубль) от других импортеров», — добавил он в комментарии, опубликованном в журнале МВД. Он не раскрыл личности клиентов, которые уже обратились.
В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что покупатели российского газа из «недружественных» стран должны платить в рублях, что было отвергнуто властями ЕС в связи с режимом санкций блока против Москвы. Прочитайте больше
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Путин предупредил Европу, что она рискует прекратить поставки газа, если не будет платить в российской валюте, поскольку он пытается отреагировать на санкции против того, что Москва называет «специальной военной операцией» на Украине.
В марте покупателям энергоресурсов предлагалось открыть счета в Газпромбанке, где платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли.
Министр экономики России Ваган Кирбян заявил в пятницу в интервью российскому изданию РБК, что Армения произвела несколько платежей за поставки российского природного газа в рублях.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто заявил в понедельник, что Венгрия планирует платить за российский газ в евро через Газпромбанк. Прочитайте больше
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Джон Стоунстрит
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».