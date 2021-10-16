Вице-премьер РФ по бизнесу и экономике заявил, что российские и американские компании заинтересованы во взаимном сотрудничестве

Вашингтон, 16 октября. / ТАСС /. Вице-премьер России Алексей Оверщук заявил журналистам после своего визита в Вашингтон, что российские и американские компании заинтересованы в сотрудничестве, о чем свидетельствует рост двусторонней торговли на 40% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Совершенно очевидно, что экономическая повестка дня нуждается в усилении», – сказал он. «Американские компании работают в России, они базируются в России и хотят продолжать работать в России».

«Не будет ничего удивительного, если вы приведете нашу торговую цифру за этот год, которая на 40 процентов больше, чем в предыдущем году», – продолжил Овершок.

«Это подчеркивает общий интерес, который хотят разделить российские и американские компании», – добавил он.

В четверг российский вице-премьер прибыл в столицу США Вашингтон, округ Колумбия, и возглавил российскую делегацию на осенней сессии ежегодных встреч Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Оверчук провел встречи с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Шерман и советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приветствовал беседы «СМИ» с российским вице-премьером Овершоком. «У нас были разговоры в СМИ по многим вопросам, включая IDA20, комплексные подходы к долгу и прозрачности долга, реформы энергетического сектора и изменение климата», – написал Малпасс в своем аккаунте в Twitter.