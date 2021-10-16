Виши в шляпе комментатора на матче на первенство мира Карлсена | другие виды спорта

Ченнаи: Индийский шахматный маэстро Вишванатан Ананд будет одним из официальных комментаторов матча чемпионата мира ФИДЕ по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим в Дубае с 24 ноября.

В ответ на сообщение ФИДЕ о том, что он комментирует матч, Ананд сказал, что с нетерпением ждет этого задания.

“Я с нетерпением жду возможности оказаться в Дубае, – написал пятикратный чемпион мира. – Это обещает быть отличным матчем. Вам лучше сказать:” Почему он не сделал шага? ” до скорого “.

ФИДЕ написала в Твиттере: «Кто может быть лучше комментатора следующего чемпионата мира в Дубае, чем тот, кто в одиночку сражался с Карлсеном в двух матчах?

«ФИДЕ с гордостью объявляет пятикратного чемпиона мира @ vishy64theking нашим первым комментатором официальной трансляции».

Матч за звание чемпиона мира будет входить в число 14 лучших, с тай-брейком между чемпионом Норвегии Карлсеном и его российским соперником.

Всемирная шахматная федерация заявила, что Ананд также будет одним из лекторов на сборах, организованных Шахматной академией ФИДЕ.

Пятидневный лагерь в Дубае соберет лучших молодых талантов мира благодаря партнерству между ФИДЕ и Chessable.