Вклады россиян в иностранных банках за январь-ноябрь подскочили почти до $82 млрд

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Депозиты россиян в банках-нерезидентах увеличились примерно в 2,5 раза в период с января по ноябрь прошлого года и достигли почти 5 трлн рублей, сообщил ЦБ, или около 82 млрд долларов по обменному курсу на тот момент. Среда.

Это не означает, что депозиты в иностранной валюте обязательно перетекают из российских банков в иностранные банки, заявили в банке, поскольку некоторые депозиты были конвертированы в рубли или использованы для покупки недвижимости.

Вклады россиян за границей увеличиваются с тех пор, как 24 февраля прошлого года Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, когда сотни тысяч людей предпочли эмигрировать.

Согласно ежемесячной статистике ЦБ, наибольший приток депозитов в иностранные банки был зафиксирован в сентябре прошлого года — более 9 миллиардов долларов, в месяц, когда Москва начала частичную мобилизацию сил.

Центральный банк заявил на этой неделе, что кредитные портфели банков в иностранной валюте сократились на 18,2% в 2022 году, или на 30,2 млрд долларов, по мере того, как ускорилось стремление Москвы «дисконтировать доллар». В банковском секторе, пострадавшем от санкций, наблюдалось снижение прибыли.

(1 доллар = 70,1455 руб.)

(Репортаж Елены Фабричной) Автор Александр Мару

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